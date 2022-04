Schach-Oberligist TG Biberach verbucht wichtiges Remis

In einem Nachholspiel der fünften Runde der Schach-Oberliga hat die TG Biberach bei der SG Schwäbisch-Gmünd ein wichtiges 4:4-Unentschieden geholt. Durch den Punkt hielt die TG den direkten Konkurrenten auf Abstand und hat den Klassenerhalt in der letzten Runde weiter in eigener Hand.

In Schwäbisch-Gmünd ging die TG an Brett sieben noch vor dem ersten Zug in Führung. Beim Gegner von Vadim Reimche klingelte das Handy, woraufhin der Schiedsrichter die Partie zu Reimches Gunsten wertete. Eine Weile später steuerte Markus Mock am achten Brett ein Remis bei und auch Wolfgang Mack gab seine Partie an Brett drei gegen den internationalen Meister Josef Jurek remis. Am sechsten Brett hielt Holger Namyslo ein sicheres Remis, während sich an Brett fünf Rainer Birkenmaier ebenfalls mit einem Unentschieden begnügen musste. Zeitgleich unterlag Achim Engelhart am vierten Brett.

Beim Stand von 3:3 nahm André Fischer später in sehr unübersichtlicher Stellung an Brett zwei ein Sicherheitsremis an. Damit war klar, dass die TG zumindest ein Unentschieden sicher hat. Am Spitzenbrett hatte nämlich Nachwuchstalent Marius Deuer stark mit Großmeister Petr Velicka mitgehalten und ein solides Turmendspiel erreicht. Als sich Velicka nicht traute, gegen den 13-Jährigen auf Sieg zu spielen, stand ein weiteres Remis und damit der 4:4-Endstand fest. Dadurch blieb die TG zwei Punkte vor dem Drittletzten Schwäbisch-Gmünd und hat bereits bei einem Unentschieden zum Abschluss gegen den Vorletzten Nürtingen den Klassenerhalt sicher.