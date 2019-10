Schach: Kreisjugendmeisterschaft ist am Samstag

Biberach/Reute (disc) - Der TSV Reute und die TG Biberach richten am Samstag, 5. Oktober, in Reute gemeinsam die Schach-Kreisjugendmeisterschaften für den Kreis Oberschwaben-Nord aus. Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben ein großes Teilnehmerfeld in den sechs Altersklassen U8/10/12/14/16/18. Das Turnier wird über jeweils fünf Runden mit 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie ausgetragen. Angeführt von den etablierten Mannschaftsspielern Erik Hobson (U14) und Dennis Kiefel (U12) werden zahlreiche Jugendliche des TSV und der TG teilnehmen. Das Turnier gilt gleichzeitig als Qualifikation für die Bezirksjugendmeisterschaft, die traditionell zum Jahreswechsel in der Jugendherberge in Biberach stattfindet.

Interessierte Jugendliche können sich für die Kreisjugendmeisterschaft entweder per E-Mail bei Holger Namyslo (namyslo@t-online.de) oder bis 9.30 Uhr am Samstag im Spiellokal anmelden. Der Austragungsort ist die Gemeindehalle Reute in der Mühlstraße 21, Mittelbiberach-Reute. Turnierbeginn ist um 10 Uhr, die Veranstaltung dürfte bis etwa 16 Uhr dauern. Ein Startgeld wird nicht erhoben. Spielberechtigt sind alle Jugendlichen ab Jahrgang 2002 und jünger. Alle Teilnehmer ab Jahrgang 2012 werden in der U8 zusammengefasst.