Schach: Die Jagd auf Stadtmeister Namyslo beginnt

Neues Jahr, neues Glück im Biberacher Schach. Am Freitag, 27. September, gibt die TG Biberach um 19 Uhr die Uhren zur offenen Biberacher Stadtmeisterschaft frei und die Frage lautet wieder einmal, wer Titelverteidiger Holger Namyslo ein Bein stellen kann. In dem mit traditionell knapp 30 Teilnehmern sowohl quantitativ als auch qualitativ gut besetzten Turnier stellen sich aber noch mehr spannende Fragen: Kann Jonathan Engert nach zwei knapp gescheiterten Versuchen nun die Amateurmeisterschaft erringen und wird Youngster Erik Hobson als Ratingpreissieger den nächsten Schritt machen? Wer wird zur Turnierüberraschung? Jeder Schachinteressierte kann sich entweder online anmelden oder einfach am Freitag bis 18.45 Uhr im TG-Vereinsheim in der Adenauerallee erscheinen.

In der vorigen Saison hatte Alexander Polch dem Seriensieger Holger Namyslo lange Paroli geboten und war zur Turniermitte gar alleine in Front gelegen. Am Ende setzte sich Namyslo dann doch deutlich durch. Die weiteren Podestplätze machten wieder einmal Rainer Birkenmaier und Polch unter sich aus. Es stellt sich nun die Frage, ob heuer jemand in diese Phalanx einbrechen kann. Sollten Polch und Birkenmaier ihre guten Leistungen konstant über das gesamte Turnier hinweg erbringen können, dürfte es ein Herzschlagfinale geben. In der Wertung für den besten Spieler der unteren Hälfte der Setzliste, das heißt der „Amateurwertung“, wird Jonathan Engert unterdessen einen neuen Anlauf nehmen. Seit seinem Sieg im Ratingpreis vor drei Jahren weist seine Spielstärke eine kontinuierliche Verbesserung auf und er verpasste zweimal den Titel des Amateurmeisters nur knapp. Die Konkurrenz wird aber wieder stark sein.

Mit Spannung erwartet die Schachabteilung die Entwicklung von Youngster Erik Hobson. Im Vorjahr sicherte er sich den Ratingpreis vor Benedikt Pfeifer. Kann er Engert nachfolgen und jetzt direkt die Amateurmeisterschaft angreifen? Hobson dürfte jedoch selbst beim Ratingpreis auf heftige Gegenwehr treffen, wollen ihm doch – angeführt von Dennis Kiefel – mehrere weitere Jugendspieler Paroli bieten.

Die offene Stadtmeisterschaft beginnt am Freitag um 19 Uhr im TG-Vereinsheim. Wie immer wird sie für jeden Teilnehmer über neun Runden gehen und endet dieses Mal am 24. April 2020. Die Siegerehrung ist für den 8. Mai terminiert. Die Begegnungen werden im Drei- bis Vierwochentakt ausgetragen. In den letzten Jahren hat sich regelmäßig gezeigt, dass auch vermeintliche Außenseiter ganz vorne mitspielen können. Mit knapp 30 Teilnehmern sowie einem breiten Spektrum hinsichtlich Leistungsstärke und Alter der Spieler bietet das Turnier laut Schachabteilung traditionell sowohl etablierten Vereinshaudegen, Gelegenheitsspielern als auch Schachanfängern und Spielern, die nach längerer Pause wieder zum Schach zurückkehren wollen, ein ideales Forum.