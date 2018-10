Schabernack mit Puschelmikro und Trainingsjacke

„Ich liebe es zu lachen!“, verkündete Kabarettist Emmanuel Peterfalvi auf der Bühne der Stadthalle. Doch ganz offensichtlich liebt es der Komiker nicht nur, selbst zu lachen – gerne bringt er auch andere Menschen zum Lachen. Der deutsch-französische Kabarettist, besser bekannt als „Alfons“, scherzte neben diversen entstandenen Komplikationen im Weltraum auch über zahlreiche Entscheidungsträger, die man auf dem Planeten Erde antreffen kann. Zu beinahe jedem Thema, das derzeit die Welt bewegt, hatte Alfons den passenden Kommentar parat – wollte hierbei allerdings nicht ausschließlich fröhlich bleiben.

Alfons Markenzeichen sind der französische Akzent und die orangefarbene Trainingsjacke. Der irre Blick im Gesicht und das unverwechselbare Puschelmikrofon dürfen ebenfalls nicht fehlen, wenn Alfons durch die Straßen zieht, um seinen Schabernack mit der Bevölkerung zu treiben.

Späße in Videoform

Einige dieser Späße hatte Alfons in Videoform mit nach Biberach gebracht und selbstverständlich scheute er sich nicht davor, die entstandenen Interviews in der Stadthalle auf Leinwand zu projizieren.

Die amüsantesten Filmchen handelten unter anderem von Rentnern mit Problemen an den Automaten der Deutschen Bahn. „Das sind doch echt Trottel“, sagte Alfons über die Bahn. „Wenn man ein Witzchen machen will, dann ist die Deutsche Bahn immer gut.“

Auch einen Clip über das Schützenfest wollte der Kabarettist seinen schwäbischen Zuschauern nicht vorenthalten. Hierbei konnte dann endgültig klargestellt werden: Beim Schützenfest geht es darum, zusammenzukommen um zu feiern, zu schießen – und zu „saufa“.

Natürlich beschränkte sich Alfons nicht nur darauf, eine Kombination seiner witzigsten Filme abzuspielen, die er als „Best of“ bezeichnete. Der Kabarettist konnte es auch nicht lassen, Deutschland und Frankreich miteinander zu vergleichen. So teilte er dem Publikum mit: „Verkehrsschilder sind in Frankreich nur Verzierungen, höchstens Empfehlungen.“ Was die Franzosen mit den Empfehlungen jedoch anstellen, können sie dann selbst entscheiden.

Im Laufe des Abends scherzte er über Angela Merkel, Emmanuel Macron mit seiner viel älteren Ehefrau, dem deutschen Bruttoinlandsprodukt und Bildern aus dem Weltraum, über die Alfons sich beschwerte: „Das sind Topingenieure mit Topgehältern. Warum sind das schwarz-weiß-Bilder?“

Gegen Ende der Veranstaltung kamen jedoch auch ernstere Themen zur Sprache. Alfons legte dem Publikum nahe: Man solle nicht hasserfüllt durchs Leben gehen und sich beispielsweise in die Lage flüchtender Menschen in Ländern, in welchen es täglich Bomben hagelte, hineinversetzen. Denn hassen, lehrte Alfons, dürfe man ohnehin nur den Zahnarzt.