Schützen im Mini-Format

Zum inzwischen dritten Mal gibt es unter dem Titel „Kleine Welt ganz groß“ den Schützenkalender von Olli Braun. Er reicht von Schützenfest zu Schützenfest, also von Juli 2018 bis Juli 2019. Auch heuer hat Braun, selbst Mitglied der Schwarz-Vere-Gruppe, wieder Motive des Schützenfests in Miniaturtechnik in Szene gesetzt; darunter das Schützentheater „Peterchens Mondfahrt“, das Dolli-Fanfarenzugjubiläum, das neue Feuerwehrhaus oder der Zuwachs im Bunten Umzug. Zwischenzeitlich gilt der Kalender als Sammlerobjekt bei Schützenliebhabern.

Erhältlich ist der Kalender in Schneiders Schütza-Shop, Viehmarktstraße 2, und in der „Atempause“, Gymnasiumstraße 23.