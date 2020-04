Schülerforschungszentrum übergibt Schutzschilde

Das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) hat 30 Schutzschilde aus dem 3D-Drucker an das Bürgerheim Biberach übergeben. In Zusammenarbeit mit dem Wieland-Gymnasium Biberach und dem Gymnasium Ochsenhausen wurden die ersten 30 Spuckschutz-Masken ausgeliefert. Im Hof der Senioren-Einrichtung, in der es bisher keine Fälle von Covid 19 gibt, nahm Heimleiter Martin Stadali (Mitte) die Schutzschilde von Daniela Bernlöhr, Standortleiterin des SFZ in Biberach, und Tobias Beck, einer der Standortleiter des SFZ in Ochsenhausen, mit dem notwendigen Sicherheitsabstand entgegen. Die Schutzschilde bestehen aus jeweils einer transparenten Folie, die an einer Plastikhalterung befestigt ist, die wiederum auf handelsüblichen 3D-Druckern hergestellt werden kann. Die SFZ-Geräte und die Drucker der Gymnasien, in deren Räumen jeweils auch ein Standort des SFZ Südwürttemberg untergebracht ist, werden nun zur Herstellung des Schutzes genutzt. Die Plastikschilde, die nur eine Ergänzung der Schutzmaßnahmen darstellen könnten, jedoch kein Ersatz für medizinische Masken seien, köntnen von den Pädagogen an den Bildungseinrichtungen in geringer Stückzahl hergestellt werden, teilt das SZF mit. Die Schilde sollen in den kommenden Wochen an weitere Einrichtungen, wie Altersheime, verschenkt werden. Die Materialkosten trägt das SFZ, das als kostenfreie Bildungseinrichtung für interessierte Jugendliche selbst auf Spenden angewiesen ist. Wer das SFZ in dieser Krise unterstützen möchte, findet die entsprechenden Informationen auf der Internetseite www.sfz-bw.de