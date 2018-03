Schüler zeigen ihr Talent

Auf Einladung des Fördervereins des Wieland-Gymnasiums Biberach präsentieren die Schüler beim 30. Musischen Abend am Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr in der Aula der Gymnasien ihre Talente.

Sie zeigen, was im Unterricht, in den Arbeitsgemeinschaften Chor (Marion Weigele) und Band (Helmut Schönecker), in Tanz-AGs (Popping/HipHop, Donautanz), Klassenprojekten (8a, 8b) und Kursen (Sportkurs KS 1, Ellen Sauter), aber auch im privaten Instrumental- und Gesangsunterricht für Leistungen erbracht werden.

Wettbewerbsbeiträge von „Jugend musiziert“-Preisträgern sind im Programm ebenso vertreten, wie ein Auftritt des Unterstufenchor und -band in eigens ausgewählten und einstudierten Arrangements. Unter anderem gibt es Ausschnitte aus dem Singspiel „Und nachts die Freiheit“ so wie Solobeiträge (Karina Drescher), Duos (Fiona Amzovski, Giulia De Felice) und Trios (Alina Klotz, Lea Romer, Luise Scherf) oder musikalischen Projektarbeiten (Klassen 8a und 8b, Katharina Bickel) zu hören. In der Pause bewirten die Chormitglieder.