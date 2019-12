Schüler unterstützen Kinder in Afrika

Die Siebt- und Achtklässler des Wieland-Gymnasiums haben für den guten Zweck die Sportschuhe angezogen. Bei ihrem Sponsorenlauf haben sie 5603,22 Euro zusammenbekommen, die sie nun an das Kinderhilfswerk Unicef und an den Förderverein ihrer Schule übergaben.

Organisiert von den Sportlehrerinnen Ellen Röhrig und Karin Kremsler veranstaltete das Wieland-Gymnasium im vergangenen Sommer einen sogenannten Sponsorenlauf. An einem heißen Julitag drehten die Schüler der siebten und achten Klassen im Stadion ihre Runden und sammelten pro geschaffter Runde einen vorher vereinbarten Spendenbeitrag bei ihren „Sponsoren“, bei Eltern, Verwandten undFreunden, ein.

Exakt 5603,22 Euro kamen so zusammen, wovon jetzt die eine Hälfte an den Förderverein des Wieland-Gymnasiums und die andere Hälfte an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef übergeben wurde. Mit großem Dank an alle Beteiligten nahm Unicef-Sprecherin Gudrun Zink aus den Händen von Schulleiter Ralph Lange die Spende des Wieland-Gymnasiums für die Unicef-Kampagne „Schulen in Afrika“ entgegen.

Mit Hilfe der Spendengelder aus dem Sponsorenlauf will Unicef die Schulbildung auf Madagaskar verbessern helfen. Laut Unicef besuchen mehr als 1,7 Millionen Kinder zwischen sechs und 14 Jahren auf Madagaskar keine Schule. Ganz konkret gefördert werden sollen mit Hilfe von Unicef und anderen UN-Organisationen der Bau und die Ausstattung von Schulen, die Aus- und Weiterbildung von Lehrern und ein Stipendienprogramm für begabte Mädchen.

„So trägt die Spende des Wieland-Gymnasiums ein kleines Stück dazu bei, dass das Kinderrecht ,Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, Schule und Berufsausbildung‘ auch in Afrika ein Stück mehr verwirklicht werden kann“, teilt die Schule mit.