Schüler trauern nach tödlicher Messerattacke um ihren Mitschüler

An der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach ist am Montag nichts wie es war. Die Nachricht, dass einer der Schüler am Samstagnacht bei der Messerattacke am Gigelberg ums Leben kam, hat sich über die sozialen Netzwerke rasend schnell verbreitet.

Auch für die Schulleiterin Hildegard Ostermeyer kein einfacher Tag: „Die Betroffenheit ist deutlich spürbar. Vor allem auch, weil er dreieinhalb Jahre unsere Schule besuchte.“ In erster Linie wolle sie den Schülern jetzt erst einmal Raum für ihre Trauer geben.

Trauerkoffer soll helfen

Bereits vor einigen Jahren hat die Matthias-Erzberger-Schule (MES) gemeinsam mit der Karl-Arnold-Schule einen Trauerkoffer zusammengestellt. „Es gibt darin bestimmte Gegenstände, wie Vasen für Blumen, Tücher und andere Dinge. Außerdem haben wir bestimmte Abläufe, wie ein Schultag gestaltet werden kann, wenn es zu einem Todesfall kommt“, so die Schulleiterin der MES. Im Schnitt komme es einmal pro Jahr vor, dass der Koffer genutzt werden muss.

Am Montag haben die Klassenkameraden des 17-jährigen Opfers beschlossen, gemeinsam mit den Lehrern, zum Ort des Geschehens zu gehen. „Sie haben Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet“, sagt Ostermeyer. „Die Gemeinschaft hat ihnen bestimmt gut getan.“

Schüler stützen sich gegenseitig

Erster Ansprechpartner seien in diesem Fall der Klassenlehrer und auch der Religionslehrer: „Die haben einen sehr guten Zugang zu ihren Schülern und beobachten auch das Verhalten. Wenn jemand Redebedarf hat, sind wir da.“

Freunde und Mitschüler des 17-jährigen Opfers haben am Tatort unterhalb des Gigelbergs Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. (Foto: Tanja Bosch)

Dazu komme auch noch die Schulseelsorge und die schulpsychologische Beratungsstelle. Erfahrungsgemäß würden sich die Schüler aber gegenseitig am besten stützen.

Drei Skifahrer aus der Region sterben bei einem Lawinen-Unglück in Österreich, in Biberach wird ein 17-Jähriger erstochen: Oberbürgermeister Norbert Zeidler ist bestürzt.