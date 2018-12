Schüler stellen sich Fragen der Naturwissenschaft

Interessiert haben Schülergruppen in der Aula ihren Mitschülern an deren Stationen gelauscht. In einer Art wissenschaftlichen Konferenz stellten Teams aus Cento (Italien), Riga (Lettland) und Biberach ihre Lösungen für naturwissenschaftliche Fragestellungen mithilfe großer und professionell gestalteter Plakate vor. Eine Jury aus Lehrkräften der drei beteiligten Schulen bewertete die Schülerleistungen. Die Themen der Gewinner drehten sich um Bakterien, den Treibhauseffekt und Mikroplastik.

Die Schülerkonferenz war Teil einer Erasmus-Woche am Wieland-Gymnasium. Das auf zwei Jahre angelegte Projekt beschäftigt sich mit Methoden und Formen, die Schüler für den naturwissenschaftlichen Unterricht zu begeistern. Fünf europäische Gymnasien kooperieren hier. Neben den Schulen in Cento und Riga sind auch Biberachs polnische Partnerstadt Schweidnitz sowie das norwegische Oslo mit im Boot.

In der Austauschwoche in Biberach standen Begegnungen und Besuche auf dem Programm. Das Schülerforschungszentrum in Bad Saulgau, Boehringer Ingelheim sowie die Hochschule Biberach empfingen die 16 Gastschüler, deren Begleitlehrer sowie die Projektteilnehmer des Wieland-Gymnasiums.

Für die lettische Begleitlehrerin Evi Kūriņa war es spannend, naturwissenschaftliche Arbeitsmethoden im Labor sowie das Programmieren mit Arduino kennenzulernen. „Ich war sehr beeindruckt, was die Schüler an wissenschaftlichen Ergebnissen präsentiert haben.“ Neben den Plakaten, die als Ergebnisse des wissenschaftlichen Arbeitens der Schüler der drei europäischen Staaten präsentiert wurden, fand sie ganz allgemein die Möglichkeit des Austauschs der verschiedenen Gruppen bereichernd.

Mit dem Verlauf zeigten sich auch die beiden italienischen Lehrerinnen Elena Capiluppi und Giovanna Coccaro aus Cento zufrieden. „Es ist faszinierend welch effiziente Lösungsansätze die Schüler für Umweltprobleme die Schüler diskutieren“, so Coccaro. Von Seiten des Wieland-Gymnasiums betreuten Katharina Mayer, Daniela Bernlöhr, Susanne Braig und Ute Semrau das deutsche Schülerteam. 2019 wird das Projekt in Oslo fortgesetzt. Auch acht Schüler aus Biberach sollen dann mit dabei sein.