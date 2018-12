Schüler sammeln 18 000 Euro Spenden

Schulleiter Marcus Pfab traute seinen Augen nicht: Als er die Klasseneinnahmen des Las-Torres-Weihnachtsmarkts an der Dollinger Realschule summierte, hatte er die Zahl 18 022 Euro auf dem Display seines Taschenrechners. Das ist ein Rekordergebnis in der mehr als 20-jährigen Geschichte des Las Torres-Marktes an der Schule. Hinzu kommen noch weitere 600 Euro, die an Privatspenden eingegangen sind.

„Dieser große Betrag trägt dazu bei, dass andere Menschen ein Leben mit Perspektive ermöglicht wird“, sagte Schulleiter. Wie in den 23 Jahren zuvor gibt die Dolli das Geld an zwei Hilfseinrichtungen weiter. 80 Prozent des Las-Torres-Erlöses werden dem Freundeskreises Las Torres e.V. zur Verfügung gestellt. Der Verein mit Sitz in Mühlheim an der Ruhr unterstützt ein Projekt in den Armenvierteln von Caracas, Venezuela. Dabei werden Kinder im Alter zwischen einem und 14 Jahre betreut und schulisch gefördert.

Die restlichen 20 Prozent des Erlöses erhält der Verein „Itzamna – Hilfe für Guatemala“. Er unterstützt damit das Colegio Maya, eine Primar- und Mittelschule im Hochland von Guatemala. Zurzeit werden an der Schule 180 Kinder unterrichtet. 90 Prozent der Schulkosten werden aus Spendenmitteln des Vereines finanziert.