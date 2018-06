Schüler machen Senioren am Computer fit

„Schüler schulen Senioren“ – so lautet das Motto des EDV-Kurses „Senioren surfen“, den Schüler der Gebhard-Müller-Schule (GMS) in Kooperation mit dem Biberacher Verein zur Förderung des Generationendialogs anbieten.

Janine Hoffmann und Marie-Theres Leger besuchen das Wirtschaftsgymnasium der GMS. Vor zwei Jahren haben sie in der elften Klasse beim Kurs teilgenommen und in zehn Unterrichtseinheiten zwölf Senioren den Umgang mit Computern näher gebracht. „Für uns war es eine tolle Erfahrung“, sagen sie. „Immer zwei Schüler haben eine Unterrichtseinheit vorbeireitet und standen während der Doppelstunde am Lehrerpult. Alle anderen Schüler waren den Kursteilnehmern zugeordnet und konnten bei Einzelfragen direkt helfen.“

Die Inhalte des Kurses sind bunt gemischt: ob eine Einführung in das Betriebssystem, die Informationsbeschaffung über das Internet oder den richtigen Umgang mit Programmen wie Word oder Outlook. Tobias Baur unterrichtet Informatik in den elften Klassen des Wirtschaftsgymnasiums und hat mit dem Kurs positive Erfahrungen gemacht: „Vor zwei Jahren habe ich den Kurs zum ersten Mal betreut und das Projekt war sowohl für die Senioren als auch für die Schüler sehr bereichernd.“ Er und der Verein zur Förderung des Generationendialogs seien dafür zuständig, die Rahmenbedingungen zu stellen. „Den Rest machen die Schüler in Eigenregie“, sagt Baur. Und das funktioniere gut, sagen Hoffmann und Leger.

Ähnlicher Meinung ist Franz Mattes vom Verein Generationendialog: „Es ist sehr spannend zu beobachten, wie sich ein Dialog entwickelt, wenn die jungen Menschen den Älteren etwas beibringen. In unseren Kursen sind die Schüler und Senioren immer auf Augenhöhe, das typische Lehrer-Schüler-Verhältnis gibt es da gar nicht.“

Die 18-jährige Janine hatte sogar über den Kurs hinaus noch Kontakt zu ihrer „Schülerin“: „Ich habe meiner Seniorin auch nach dem Kurs privat noch manchmal Tipps gegeben.“ Auch Leger hatte viel Spaß im Kurs: „Man hat eben doch nicht alle Tage die Möglichkeit, mit älteren Generationen in Kontakt zu treten und das war eine sehr schöne Möglichkeit.“

Der diesjährige Kurs beginnt am Donnerstag, 16. März. Anmeldeschluss ist am Freitag, 10. März. Am ersten Kurstag werden alle Folgetermine bekannt gegeben. Die Kursgebühr in Höhe von 45 Euro geht an den Förderverein der GMS, der damit schulinterne Projekte finanziert.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Franz Mattes unter Telefon 0176/41204094 oder per E-Mail an

franz.mattes@gmx.de (lap)