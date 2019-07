Schüler lernen den Beruf des Bäckers kennen

Die Mali-Gemeinschaftsschule in Biberach, hat mit der Bäckerei Eisinger einen neuen Bildungspartner gewonnen. Die Schule und die Bäckerei werden im kommenden Schuljahr verschiedene Projekte und Aktionen veranstalten, um die Schüler an den Beruf des Bäckers heranzuführen.

Bildungspartnerschaften sind Kooperationen zwischen Schulen und Betrieben. Bei Veranstaltungen und Praktika können Schüler Blicke in verschiedene Berufsfelder werfen. Mit der Bäckerei Eisinger hat die Mali-Gemeinschaftsschule nun seine vierte Partnerschaft geschlossen. „Unsere Schüler brauchen Praxisbezug, um einen geeigneten Beruf zu finden“, sagt Christine Peters, Rektorin der Mali-Gemeinschaftsschule. Bäckermeister Gustav Eisinger ist ebenfalls überzeugt von der Kooperation: „Die Jugendlichen von heute haben leider gar kein Bild mehr von unserem Beruf. Durch die Partnerschaft können wir sie direkt an unser Handwerk heranführen.“

Lehrlinge dringend gesucht

Seit Jahren fehlen im Handwerk die Lehrlinge, das liegt unter anderem daran, dass vielen handwerklichen Berufen ein schlechter Ruf vorraus eilt. „Jeder Beruf hat seine Schattenseiten, auch der des Bäckers. Wir kommen aber schon gar nicht mehr dazu, mit den Jugendlichen über die positiven Aspekte zu reden. Das Interesse endet oft schon mit der Frage danach, wann man aufstehen muss“, erklärt Bäckermeister Eisinger. Die Bildungspartnerschaft soll mit solchen Vorurteilen aufräumen. Durch Betriebsbesichtigungen, Backen in der Schule, Praktika im Betrieb und vieles mehr, sollen Kinder und Jugendliche einen realistischen Einblick in den Ausbildungsberuf bekommen. „Bäcker ist ein sehr vielfältiger Beruf, man kann weltweit arbeiten und es gibt Weiterbildungsmöglichkeiten“, so Eisinger.

Für die Schüler bietet die Partnerschaft handfeste Bezugsmöglichkeiten zu Betrieben, was den Einstieg in das Berufsleben erleichtert. „Die Schüler entwickeln so eine gute Beziehung zu den Arbeitgebern, das erleichtert den Sprung von der Schule in die Ausbildung“, sagt Alexander Hagen, bei der Mali-Schule zuständig für die Berufsorientierung. Ein Problem sei außerdem, dass sich wegen den anderen Schulen in der nahen Umgebung, viele Jugendliche weiterbilden würden, obwohl das nicht unbedingt Sinn ergebe. Die Schüler seien so an ihr Umfeld an der Schule gewöhnt, dass sie sich lieber weiterbilden würden, anstatt sich nach einem Beruf im Handwerk umzusehen. „Im Handwerk fehlen Fachkräfte und wir haben natürlich Interesse daran das Handwerk zu erhalten“, so Hagen.

Eine Bildungspartnerschaft wird normalerweise für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren abgeschlossen. „Das erste Jahr ist jetzt noch eine Art Testlauf, um zu sehen wie wir die Projekte in den Stundenplan integrieren“, sagt Schulleiterin Christine Peters. Die Handwerkskammer koordiniert die Partnerschaft anfangs mit, zieht sich dann aber weitestgehend zurück und überlässt die Planung der Veranstaltung den Schulen und Betrieben.