Schüler kreieren Comic-Helden

Das Museum Biberach zeigt noch bis zum 6. April die Ergebnisse eines Kunstprojekts von Schülern des Wieland Gymnasiums, das durch die aktuelle Sonderausstellung: „Ins Licht gerückt. Künstlerinnen 20. Jahrhundert Oberschwaben“ inspiriert wurde.

Schüler der Kunstprofil-Klasse 7A des WG entwickelten zehn Comic-Heldinnen, die sich an die Künstlerinnen in der Ausstellung anlehnen. Mit Acrylfarben, Stoff- und Papiercollagen und Bild-im-Bild-Montagen übertrugen die Schüler ihre Motive ins große Leinwandformat. „American Uschi“, „Liese-Lotte Stricknadel“ und „Zoe“ sowie sieben weitere Powerfrauen erwarten die Besucher im Museum. Eine weitere Führung durch die Ausstellung gibt es am Sonntag, 23. Februar, um 11.15 Uhr mit Sylvia Eith-Lohmann.