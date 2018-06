Schüler kehren mit neuen Bezügen aus Alcantarilla zurück

14 Schüler der Gebhard-Müller-Schule (GMS) haben am Austausch mit dem IES Sanja in Alcantarilla/Provinz Murcia teilgenommen. Einer der Schwerpunkte war die Vorbereitung auf die mündliche Abiturprüfung.

Durch die Teilnahme im spanischsprachigen Unterricht an der Berufsschule mit gymnasialem Zug konnten die Jugendlichen testen, wie es um ihren Wortschatz beschaffen ist. Es gab auch Unterrichtsstunden, in denen die deutschen Schüler die spanische Grammatik wiederholen konnten. Auch an abiturrelevanten Themen mangelte es nicht: Stadt- und Betriebsbesichtigungen brachten ebenso schnell praktische Anknüpfungspunkte wie das Mitleben in einer spanischen Familie. Die deutschen Gäste schätzten besonders die herzliche und offene Art der Südländer, dass sie „überall hin mitgenommen wurden“ und „die Omas und alle Tanten wie selbstverständlich kennengelernt“ haben, wie eine Rückmeldung zeigt.

Doch auch die gesellschaftlichen Einblicke ließen die Biberacher Schüler nicht unberührt: Sensibel realisierten sie die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und die gesellschaftlichen und politischen Folgen: „Schon das abgeschlossene Schultor und die Fenstergitter, das wäre bei uns nicht möglich“, meinte ein Schüler bei der Abschlussrunde. Ein anderer reagierte so: „Die Reise hat sich gelohnt, aber so manchen Eindruck kann ich nicht in Worte fassen.“

An Themen für die bevorstehende Präsentationsprüfung wird es somit nicht fehlen. Doch auch darüber hinaus hat der Austausch zum Nachdenken angeregt – ganz nach der Philosophie der spanischen Partnerschule, die den Schüleraustausch seit Jahren stark fördert: dass Reisen den Horizont erweitert. Der Gegenbesuch, auf den sich die Teilnehmer heute schon sehr freuen, wird Ende Juni erwartet.