Schüler jobben für den guten Zweck

Über das Projekt „Mitmachen Ehrensache“ arbeiten auch in diesem Jahr wieder Schüler aus dem gesamten Landkreis Biberach für einen guten Zweck. Jede Schule bestimmt gemeinsam mit ihren Schülern, wohin das erarbeitete Geld gespendet werden soll. So können soziale Projekte im Landkreis, im In- und Ausland oder auch Präventionsprojekte an der Schule gefördert werden. Organisiert und unterstützt wird die Aktion, die zum 13. Mal stattfindet, vom Kreisjugendreferat sowie dem Kreisjugendring Biberach. Schirmherr ist Landrat Heiko Schmid.

Der Aktionstag findet am Mittwoch, 5. Dezember, am Tag des Ehrenamts, statt. Das Aktionsbüro hofft auf die Beteiligung vieler Mädchen und Jungen, die für gute Zwecke jobben, und auf bereitwillige Arbeitgeber, die den Jugendlichen an diesem Tag die Chance geben, einen Einblick in die Berufswelt zu bekommen.

Eine zweiteilige Botschafterschulung im Landkreis Biberach, an der sich insgesamt 20 Jugendliche beteiligten, fand bereits statt. Dort wurden die Jugendlichen in Workshops mit den Schwerpunkten Selbstverteidigung, Motivation und Foto/Film auf ihre Botschaftertätigkeit vorbereitet. Aufgabe der Botschafter ist es, an ihrer Schule Werbung für die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ zu machen, Ansprechpartner zu sein und am Aktionstag durch den Landkreis zu reisen, um Schüler in den Betrieben zu besuchen.