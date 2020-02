Schüler informieren sich über den Standort Biberach

Der Standort Biberach – fit für die Zukunft? Dieser und anderen spannenden Fragen ging der Neigungskurs Geographie des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) bei einem Besuch im Biberacher Rathaus nach. Dazu wurden die Schüler mit ihrem Lehrer Peter Fischer vom Ersten Bürgermeister Ralf Miller empfangen.

„In einem informativen Vortrag und einer anschließenden Gesprächsrunde wurde deutlich, dass die wirtschaftliche Entwicklung Biberachs im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich gut ist“, berichten die Gymnasiasten nach ihrem Besuch im Rathaus.Insbesondere das Biotechnologiecluster, angeführt von Boehringer Ingelheim, sorge für eine dynamische Wirtschaftsentwicklung in der Region, da diese Branche vergleichsweise konjunkturunabhängig sei. Aber auch andere große und kleine Firmen trügen zum Wohlstand von Stadt und Region bei. Die dadurch erzielten Gewerbesteuereinnahmen würden bewirken, dass die Stadt Biberach in Bereichen wie Bildung, Soziales oder auch Kultur sehr gut aufgestellt sei, was laut Ralf Miller oft als selbstverständlich angesehen werde.

In der Öffentlichkeit kritisch diskutierte Themen, wie die enorme Verkehrsbelastung in Biberach oder die Ausweisung des interkommunalen Industriegebiets (IGI Rißtal) kamen ebenso zur Sprache wie der Fachkräftemangel, der sogar im Rathaus spürbar sei. „Wer eine gute Ausbildung beziehungsweise einen erfolgreichen Studienabschluss vorweisen kann, wird in der Region Biberach auch in Zukunft sehr gute Chancen auf Beschäftigung haben“, so Miller. Mit einem kräftigen Applaus für Biberachs Ersten Bürgermeister verabschiedeten sich die PGler.