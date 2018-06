Schüler häkeln für Juks-Jubiläum

Schüler der Klasse 4a der Gaisental-Grundschule haben mit der Textilkünstlerin Barbara Reck-Irmler Luftmaschenschlangen gehäkelt. „Gemeinsam können wir Großes bewirken“ – das ist der Leitsatz der Künstlerin. Sie bringt insgesamt rund 50 Kindern der Gaisental-Grundschule, der Schwarzbachschule und der Jugendkunstschule das Häkeln für eine Kunstinstallation bei. Das Ergebnis der Schulstunde der etwas anderen Art wird am Freitag, 12. Mai, auf dem Viehmarktplatz zu sehen sein. Hintergrund für die Aktion ist das 25-jährige Bestehen der Jugendkunstschule Biberach.

Gleich zu Beginn der Schulstunde darf sich jeder Schüler der Gaisental-Grundschule eine Farbe des Textilstoffs aussuchen. Anschließend erklärt Barbara Reck-Irmler den Kindern, worauf es beim Häkeln ankommt. Eine Schülerin braucht die Erklärung jedoch nicht, sie hat innerhalb kürzester Zeit eine 2,80 Meter lange Luftmaschenschlange fertiggestellt. Diana Grünwald (neun Jahre) aus Biberach sagt: „Ich habe in der zweiten Klasse häkeln gelernt. Seit diesem Halbjahr besuche ich jeden Mittwochnachmittag die Häkel-AG an der Schule.“ Auch die anderen Kinder scheinen Spaß an dem Handwerk zu haben. Immer mehr Luftmaschenschlangen entstehen.

„Es ist wichtig, dass die Schüler das Gefühl bekommen, dass sie etwas können“, sagt Reck-Irmler. Innerhalb von drei Wochen erstellen Biberacher Schüler 1500 Luftmaschenschlangen. Dafür benötigen sie 130 Kilogramm an Textilgarn und Dutzende Häkelnadeln.

Das Garn wird aus der Überproduktion in der Textilherstellung gewonnen. „Das Material wird geschnitten, in mühsamer Heimarbeit sortiert und nach Knoten und Farben ausgewählt und anschließend zu Spulen aufgerollt“, erklärt die Künstlerin. Sobald alle Schlangen fertig sind, werden sie zusammengeknüpft und bilden schlussendlich die Fassade eines vier auf vier Meter großen Quaders. Die Textil-Skulptur soll für Besucher begehbar sein. Die Leiterin der Jugendkunstschule Biberach, Susanne Maier, hatte Barbara Reck-Irmler für das Projekt angefragt.

Intensiv gehäkelt

Die Idee kam auch bei Klassenlehrerin Lisa Priebe gut an. „Unsere Schulleiterin Yvonne von Borstel hat uns Lehrer gefragt, ob wir Lust hätten, mit unseren Klassen mitzumachen“, erläutert sie. Priebe unterrichtet mehrere Fächer in der Klasse 4a und möchte einen Teil der Unterrichtsstunden intensiv zum Häkeln verwenden. Sie sagt: „Wir wollen die Luftmaschenschlangen rechtzeitig fertig bekommen.“ Ob das geklappt hat – davon können sich Interessierte am Freitag, 12. Mai, um 16 Uhr auf dem Viehmarktplatz selbst ein Bild machen. Denn an diesem Tag soll die Skulptur, die vier Wochen lang zu sehen sein wird, aufgestellt werden.