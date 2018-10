Schüler gründen europäische Schule der Zukunft

Fünf Partnerschulen aus Italien, Griechenland, Portugal, Schweden und den Niederlanden sind kürzlich an der Gebhard-Müller-Schule in Biberach zu Gast gewesen. Diese Zusammenkunft bildete den Auftakt des aktuellen europäischen Projekts „Erasmus+“. Über zwei Jahre hinweg wollen sich die Schulen regelmäßig treffen, um eine europäische Schule der Zukunft zu gründen. Das teilt die Gebhard-Müller-Schule (GMS) in einer Pressemeldung mit.

Dazu werden sich die Schüler aus den sechs beteiligten Ländern mit Schulregeln und den Leitbildern der Schulen intensiv auseinandersetzen. Ziel ist es, ein europaweites Unterrichtskonzept mit einheitlichen Standards und auf der Basis gemeinsamer europäischer Werte zu entwickeln, das in allen EU-Staaten zum Tragen kommen kann.

Der aktuelle Aufenthalt wurde durch ein breit gefächertes kulturelles Programm untermalt. Dieses begann mit Maultaschen und Kuchen nach schwäbischer Rezeptur, gekocht und gebacken durch die Eingangsklassen des beruflichen Gymnasiums. Danach ging es zu einer Stadtbesichtigung in Biberach, zur Kirche in Steinhausen, zum Ulmer Münster und abschließend zu einem Basketballspiel in Ulm. Kultur erfahrbar zu machen, war der pädagogische Ansatz dieser ersten Woche. Die Beteiligten waren sich einig, dass ein guter Anfang gemacht worden sei.

Unter dem Aspekt der Schulregeln seien die Gäste besonders von dem strikten Handyverbot an der Biberacher Kaufmännischen Schule beeindruckt, heißt es in der Pressemitteilung. Auch die Sauberkeit an der GMS, die Motivation der Schüler und die besondere Atmosphäre im Haus seien immer wieder Gegenstand der Rückmeldungen. Es sei zu vermuten, dass ein klares Regelwerk und eine wertschätzende Kultur auch die Basis der zu gründenden Schule sein werden.