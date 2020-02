Schüler gestalten bunten musischen Abend

Mit einem abwechslungsreichen Programm haben Schüler am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) den musischen Abend gestaltet. Dabei wirkten Schüler der fünften Klasse bis zur Jahrgangsstufe 2, also den Abiturienten, mit. Zudem waren alle Schularten am BSBZ vertreten.

Mit einem Minimusical mit dem Titel „Der Stern“ startete der Chor der Klassen fünf bis sieben mit dem Orchester der Kursstufe des Gymnasiums unter Leitung von Annika Goergens das Programm. Zuversicht, dem eigenen Stern zu vertrauen und dann mit „Halleluja“ ins neue Leben zu starten - so lautete die Botschaft, die der Fischer und seine Frau mit Rückenwind vermittelten.

Dann kam „Wotz, der Worteerfinder“, der in Gestalt mehrerer Schüler der Klasse 5b der Werkrealschule allerlei Wortschöpfungen in Schnellsprache präsentierte, wobei mit der „Hausaufgabenzerschrottmaschine“ wohl eher ein Wunschwort vorgestellt wurde, das wohl kaum Realität werden kann.

Erfrischend und stimmgewaltig zeigte sich der Chor der Klassen 5 der Werkrealschule unter Leitung von Gerlinde Rief-Siegle. Mit bekannten Hits wie „Hit the Road, Jack“ regten sie das Publikum zum Mitmachen an.

Djemben und Schülertische wurden anschließend von der Trommel-AG unter Leitung von Martin Kennel ebenso rhythmisch bearbeitet, wie es die Klassen 8a und b der WRS mit ihrem Cup-Song und akrobatischen Einlagen nach intensiven Proben mit Julia Bitterwolf zeigten.

„Weiter nach vorn“ auf der Bühne rückte dann erstmals das Klassenorchester der siebten Klasse der Realschule unter Leitung von Jörg Seethaler. Den Musischen Abend abschließend wurden dann noch drei anspruchsvolle musikalische Kurzfilme von Schülern der Klassen 10a und 10b der Realschule uraufgeführt.

Lang anhaltender Applaus belohnte die Schüler für den gelungen „Musischen Abend“, der wohl in diesem Format, mit unterschiedlichen Elementen aus Musik, Theater, Tanz und Film, auch in Zukunft aufgeführt wird. Nächstes Highlight der Kreativität am BSBZ wird nun aber die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes in der Kirche „Zur heiligsten Dreifaltigkeit“ am 15. Februar mit der Messe in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart sein. Dabei wirken dann nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer, Eltern und Ehemalige in Chor und Orchester mit.