Schüler gehen auf kulturelle Tour

Die fünften Klassen der Realschule am Bischof Sproll Bildungszentrum (BSBZ) dürfen sich erstmals über einen sogenannten „Kultur(s)pass“ freuen. Das Buch soll die Schüler in den sechs Jahren an der Realschule begleiten. Es ermöglicht, die kulturellen Aktivitäten schriftlich und im Bild festzuhalten. Ziel ist es, Schülern, Eltern und Lehrern den Stellenwert von Kultur am BSBZ zu verdeutlichen. Für die jüngeren Schüler wurde eigens ein Stempel hergestellt mit dem Logo „BSBZ auf Kult-Tour“. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Verein katholisches Schulwerk Biberach.