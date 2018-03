Schüler fiebern „Hairspray“-Premiere entgegen

Hinter den 40 Schülern der Musical-AG an der Dollinger-Realschule in Biberach liegt eine lange Probenarbeit. Die Texte für „Hairspray“ sind gelernt, das Schauspiel perfektioniert – jetzt kann es mit den Vorführungen in der Aula losgehen. Das Musical feiert am kommenden Freitag, 9. März, um 19.30 Uhr Premiere.

Die Achtklässlerin Karolina Porchatschow ist Hauptdarstellerin des Musicals „Hairspray“: „Die Vorbereitungen liefen richtig gut. Aber vor der Premiere bin ich nun schon ein bisschen aufgeregt.“ Dabei war es von Anfang an ihr Ziel, in die Hauptrolle zu schlüpfen. „Ich habe mir das Musical im Vorfeld angeschaut und habe mich danach angestrengt, dass ich die Hauptrolle bekomme“, erzählt sie. Schon seit ihrer Kindheit habe sie den Wunsch gehabt, „das Gefühl einer Hauptdarstellerin auf der Bühne zu erleben“. Jetzt habe sich dieser Traum erfüllt, „ich freue mich nun auf die sechs Aufführungen“. Natürlich im Zusammenspiel mit den anderen Akteuren und den verantwortlichen Lehrern. „Es war viel Arbeit bis zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es hat Spaß gemacht und wir haben das Ziel gemeinsam erreicht. Das macht mich sehr froh“, sagt Porchatschow.

Wenn am Freitag der Vorhang zum ersten Mal fällt und Karolina Porchatschow in die Rolle von Tracy Turnblad – einem pummeligen Teenager, der davon träumt, in der berühmten Fernsehsendung „The Corny Collins Show“ mitzutanzen und den Preis der „Miss Teenage Hairspray“ zu gewinnen – schlüpft, wird bei ihr und den anderen Mitwirkenden wahrscheinlich schnell die größte Anspannung weichen und der Spielfreude Platz machen. An sechs Abenden wird das Musical-Team auf der Bühne stehen. Die Aufführungen in der Dolli-Aula beginnen jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Karten gibt’s im Sekretariat der Dolli unter Telefon 07351/51422 zu kaufen. Eine Karte kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro.