Schüler erleben „savoir vivre“ in der Partnerstadt

21 Schüler der Klassenstufe 8 des Gymnasiums am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) haben zusammen mit den Französischlehrerinnen Christina Dilger und Beate Shaw die französische Lebensart in den Familien ihrer Austauschpartner der IND (Institution Notre Dame) kennengelernt.

Am Donnerstagmorgen hatten die französischen Freunde zur Begrüßung ein Wortspiel und Begrüßungskarten vorbereitet. Schulleiter Jacques Berger hieß die Schüler persönlich auf Deutsch willkommen, wobei er ihnen einen interessanten, angenehmen Aufenthalt wünschte, und sogleich Saft und Pogne anbot, ein regionales Hefeteiggebäck. Die stellvertretende Schulleiterin Céline Debhane erklärte den Schülern den weitläufigen Gebäudekomplex der IND und das französische Schulsystem. So eingeführt in das französische Schulleben waren die deutschen Gäste gerüstet für die Hospitation im französischen Unterricht.

Die Gastgeber hatten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geplant, darunter einen Besuch in „La Cité du chocolat Valrhona“, Führung sowie Papierschöpfen im „Musée des papeteries Canson et Montgolfiers“, dem Geburtsort der Brüder Montgolfier, Erkundung des Städtchens Annonay, Führung und Besichtigung im „musée de la lavande“ in Saint Remèze, Rundfahrt durch die „Gorges de l’Ardèche“ mit Besuch am „Pont d’Arc“, sowie einem Besuch in der Nougaterie in Montéllimar.

Freizeit, Abende und Wochenenden wurden von den französischen Familien gestaltet, wobei sich zahlreiche Familien zu gemeinsamen Programmpunkten zusammenfanden. Umso schwerer fiel der Abschied am Dienstagmorgen. Fast alle Schüler wären gerne noch eine Woche länger bei ihren französischen Freunden geblieben. Möglich wird der Austausch alle zwei Schuljahre durch die Unterstützung des Kulturamtes und des Partnerschaftsvereins der Stadt Biberach, durch Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerks und durch die Mitarbeit von Kollegen und den Schulleitungen von IND und BSBZ.