Die erfolgreichsten Schülerteams des Planspiels Börse aus dem Landkreis Biberach haben die Bahnbaustelle Stuttgart 21 und die Stuttgarter Börse besucht. Eingeladen wurden die Schüler von der Kreissparkasse Biberach.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof bekamen die Siegerteams der Gebhard-Müller-Schule, dem Technischen Gymnasium in Biberach, und dem Pestalozzi-Gymnasium einen unmittelbaren Einblick in die Großbaustelle sowie das Bahnprojekt. Nach der Preisverleihung im Vorstandsrestaurant der BW Bank konnten alle dann einen beeindruckenden Blick von der Dachterrasse auf den Schlossplatz werfen.

Danach hieß es „Börse live“ am zweitgrößten Handelsplatz Deutschlands, der Stuttgarter Börse. Von den Börsenprofis bekamen die Schüler und ihre begleitenden Lehrer einen Einblick in die Börsenwirklichkeit und ihre besonderen Regeln. Den Stadtbummel in der Stuttgarter Innenstadt am späten Nachmittag nutzten einige, um ihr Preisgeld von der Kreissparkasse Biberach in persönlichen Wertgegenständen anzulegen.

Mitte September startet das Planspiel Börse in die nächste Runde. Beim europaweit größten Börsenspiel der Sparkassen zeigen Schüler und Jugendliche, wer die beste Anlagestrategie hat und ein gutes Gespür bei der Aktienauswahl besitzt. Auch dann wird es für die bestplatzierten Siegerteams im Landkreis wieder ein Preisgeld der Kreissparkasse Biberach geben.