Schüler der Mali-Gemeinschaftsschule entdecken Stadtbücherei

Anlässlich des Zeitungsprojekts ,,Wir lesen – intensiv“ haben Schüler der achten Klassen der Mali-Gemeinschaftsschule Biberach die Biberacher Stadtbücherei besucht. Dieser Besuch war das Rechercheprojekt.

Die Schüler trafen sich im Foyer mit dem Mitarbeiter Andreas Klinger. Er hatte sich für die Schüler Zeit genommen und zur Begrüßung eine kurze Präsentation gehalten. Hierbei wurden den Schülern die Hauptaufgaben, Veranstaltungen und Medien der Stadtbücherei vorgestellt. Klinger erwähnte, dass in den kommenden Monaten eine sogenannte Bibliothek der Dinge eingerichtet werde, in der man Gegenstände wie Bohrmaschinen, VR-Brillen und vieles mehr ausleihen könne. Aktuell gibt es schon einige andere Gegenstände wie beispielsweise Regenschirme, die in der Stadtbücherei ausgeliehen werden können.

Nach dieser Vorstellung durften sich die Schüler in verschiedenen Abteilungen der Stadtbücherei umschauen und die Stadtbücherei mit ihren vielfältigen Angeboten erkunden. Hier verschafften sich die Schüler der Mali-Gemeinschaftsschule einen Überblick über die unterschiedlichsten Medien. Das Angebot der Stadtbücherei Biberach bietet neben Büchern auch DVDs, CDs, Tageszeitungen und viele weitere spannende Medien an.

Nach der Erkundung der verschiedenen Abteilungen gab es ein Interview, wo die Schüler Andreas Klinger einige Fragen über seinen täglichen Berufsalltag und Tagesablauf und den Beruf als Bibliothekar stellen durften. Den Schülern wurden all ihre Fragen beantwortet.

Die Schüler konnten an diesem Vormittag viel Neues über die Stadtbücherei Biberach erfahren, wobei einige die Stadtbücherei bereits oft nutzten. Die Stadtbücherei bietet neben den genannten Medien auch ein freies WLAN-Netzwerk an, welches von vielen Jugendlichen täglich genutzt wird. Ebenfalls bietet die Stadtbücherei einen ruhigen Platz, um etwas zu lesen, seien es Bücher, Zeitschriften oder die Tageszeitung. Insgesamt war es ein spannender Besuch und die Schüler konnten mit vielen neuen Eindrücken nach Hause gehen.

Sie konnten feststellen, dass die Stadtbücherei ein sehr vielfältiges Angebot für Jung und Alt anbietet und dieses sich in der kommenden Zeit auch noch vergrößern wird. Die Vielfalt an verschiedenen Medien neben dem klassischen Buch zeigt, dass die Stadtbücherei Biberach ein Angebot für Personen jeden Alters bietet. Fazit der Erkundung: „Die Stadtbücherei ist auf jeden Fall einen Besuch wert.“