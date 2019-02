Schüler der GMS sind mehrfach auf der Piste

Mit vier Aktionen in Folge sind Schüler der Gebhard-Müller-Schule in den Schnee gestartet.

Wie jedes Jahr hieß es mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres für alle Eingangsklassen des Wirtschaftsgymnasiums, ins schneesichere La Rosière aufzubrechen, nahe der italienischen Grenze. Neben viel Schnee standen vielfältige gemeinsame Aktionen auf dem Programm. Untergebracht waren die Jugendlichen in Gruppenappartements direkt an der Piste, was Teil des pädagogischen Konzeptes war: Durch die gemeinschaftliche Verantwortung jeder Wohngruppe für Organisation, Verpflegung und auch Sauberkeit konnten sich die Schüler in den sieben Tagen intensiver als im täglichen Schulbetrieb möglich erleben. Weil die Gebhard-Müller-Schule im Rahmen der Inklusion mit der Schwarzbachschule kooperiert, waren auch wieder fünf Schüler der Nachbarschule mit ihrem Lehrer und einer FSJ-lerin dabei.

Mit der Jahrgangsstufe 1 (12. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums) ging es ins italienische Eisacktal nahe Brixen. In einer gemeinsamen dreitägigen Ausfahrt mit der Kaufmännischen Schule in Ehingen wurden geländeangepasstes Fahren und Formationsfahren bewertet. Der zusätzliche Ansporn dieser sportlichen Aktionen besteht darin, dass sie eine zusätzliche Note im Fach Sport bilden. Neben Praxiseinheiten mit Technikschulung und geländeangepasstem Fahren wurden individuelle Videoanalysen durchgeführt. Zudem boten erfahrene Bergführer eine Lawinenkunde an, bei der aktiv mit LVS-Gerät, Sonde und Schaufel eine Lawinenrettung simuliert wurde.

Nachdem das Sportprojekt Schullandheim im vergangenen Schuljahr auf die Wirtschaftsschule ausgeweitet worden war, schloss sich nun den zwei Klassen der kaufmännischen Berufsfachschule die achte Klasse der Gemeinschaftsschule „Schulverbund Blaustein“ an. Auch diese Kooperation wurde bereits beim Eintreffen auf der Piste bei Hochfügen im Zillertal mit strahlendem Sonnenschein belohnt. Schulleiter Thomas Ohlhauser kam wie seine Kollegen begeistert nach Biberach zurück: „Wenn ich sehe, wie sich bei unseren Schülerinnen und Schülern in diesen Tagen das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Stärken und in die eigene Persönlichkeit steigert, strahlt mein pädagogisches Herz.“

Zum Abschluss des Skiwinters an der Gebhard-Müller-Schule fand wie jedes Jahr der Skitag am Sonnenkopf statt, wie immer hervorragend organisiert von der SMV. Die Sportlehrer lobten die Zuverlässigkeit aller Teilnehmer und die gegenseitige Rücksichtnahme bei der Abfahrt.

Die sportlichen Gemeinschaftsaktivitäten sind für die Pädagogen der GMS ganzheitliches Lernen mit Kopf, Herz und Hand. In den vergangenen Jahren habe sich klar erwiesen, dass in diesen Skitagen entwicklungsförderliche Beziehungen für das schulische Lernen – und weit darüber hinaus – entstehen.