Schüler beweisen musikalisches Können

Rockmusik und feine Balladen, ergreifender Gesang und harmonisches Instrumentenspiel: Der musische Abend an der Dollinger-Realschule (Dolli) zum Schuljahresabschluss hat den Zuhörern eineinhalb Stunden kurzweiliges Vergnügen beschert.

Drei Bläserklassen gibt es an der Dolli. Welchen Lernfortschritt sie im Laufe eines Schuljahres erreichen, zeigen sie immer beim musischen Abend vor Publikum. So auch in diesem Jahr. In der vollbesetzten Aula machten die Jüngsten, die Bläserklasse fünf, den Anfang. Unter der Leitung von Katrin Dolpp stimmten sie mit „Surfin’ USA“ von den Beach Boys auf die Ferien- und Urlaubszeit ein. Dass sie in einem Jahr ihr Blasmusik-Repertoire durchaus ausgebaut haben, bewiesen die Fünftklässler anschließend mit einem Gospellied und dem Titel „Let’s rock“. Mit einem neuen Element wartete der musische Abend in diesem Jahr auf. Die beiden Neuntklässlerinnen Karolina Porchatschow und Emely Schäffler überzeugten als Gesangsduo mit ihren einfühlsamen Stimmen. Und ebenfalls mit Gesang verzückte Marius Borchert, Dolli-Absolvent 2019, die Zuhörer mit einigen Liedern und seinem Gitarrenspiel.

Den musikalischen Schwung von einem mehrtägigen Probenaufenthalt in Bonlanden zauberten die Bläserklassen sechs und sieben auf die Bühne. „Latin fire“ bedeutete einen zackigen Einstieg in den Auftritt der Sechstklässler, die mit ihren Blasinstrumenten auch ein afrikanisches Volkslied intonierten. Die Früchte der dreijährigen Instrumentalausbildung an der Dolli wandelten die Siebtklässler in ein beeindruckendes Hörerlebnis um. Die knapp 30 Schülerinnen und Schüler demonstrierten bei ihrem letzten Auftritt beim musischen Abend als Blasorchester ein geschlossenes Zusammenspiel.

Soloeinlagen der Siebtklässler

Aber auch mit Soloeinlagen der einzelnen Register brachten die Siebtklässler ihre Freude am Musizieren und ihr Können zum Ausdruck. Dirigiert wurden die Bläserklassen sechs und sieben, die zum Abschluss gemeinsam spielten, von Werner Buchmann. „Der Konzertabend war unglaublich schön“, fasste Schulleiter Marcus Pfab das Gehörte zusammen.

Er lobte die Leistungen der musizierenden und singenden Schüler, dankte zugleich den beiden verantwortlichen Lehrern der Bläserklassen. „Aber ohne die Unterstützung des Dolli-Fördervereines und dem Engagement der Bruno-Frey-Musikschule wäre dies alles nicht möglich“, schloß Marcus Pfab die weiteren Beteiligten ein, die zum Erfolg des Projekts Klassenmusizieren an der Dolli beitragen.