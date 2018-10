Schöner Wohnen mit schmalem Geldbeutel

Die Wohnungssuche in der Boom-Stadt Biberach ist nicht einfach und Leute mit weniger dickem Geldbeutel stoßen noch schneller an die Grenzen des Immobilienmarkts. Umso größer war am Freitag die Freude der Beteiligten, dass der städtische Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft und die Bruno-Frey-Stiftung in der Hochvogelstraße jeweils zwölf Sozialwohnungen fertiggestellt haben.

Noch sind die Handwerker da, aber dem Einzug von 24 Mietparteien und Familien nächste Woche steht nichts im Wege. Die zwei Mehrfamilienhäuser mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von 7,05 Euro pro Quadratmeter (ohne Stellplatz) sind reserviert für Personen mit Wohnberechtigungsschein; diese verfügen über geringe Einkünfte auf Hartz-IV-Niveau. Bei der Einweihung sagte der Erste Bürgermeister Roland Wersch, dass der Zuzug noch stärker sei als prognostiziert und hoher Bedarf in allen Preissegmenten herrsche: „Wir müssen in allen Einkommenslinien reagieren.“

Stadt gibt richtig Gas

Diese Erkenntnis mündete bereits 2006 in die Gründung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft, für den Wersch zuständig ist. Seinen Aussagen zufolge kann das städtische Unternehmen jedoch erst seit 2014/2015 so richtig aktiv werden. Er begrüßt den politischen Sinneswandel und sagte am Rande: „Jetzt geben wir richtig Gas“ – Otto-Schlecht-Straße im Talfeld, jetzt die Sozialwohnungen in der Hochvogelstraße, in der Hans-Rohrer-Straße befindet sich das nächste Vorhaben im Bau. In seiner Rede merkte Wersch an, dass dies keine Konkurrenz für die örtliche Baugenossenschaft darstelle; diese bediene ein anderes Klientel, mindestens ein Preissegment höher. Im Übrigen habe sich der Immobilienmarkt insgesamt nicht zuletzt aufgrund der Finanzkrise spürbar gewandelt, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“: Geschosswohnungsbau sei viel stärker nachgefragt als noch vor zehn Jahren.

Sozial integrativ

Bei allen Vorhaben sei der Stadt „wichtig, dass sie sozial integrativ sind“, sagte Wersch. Nicht allein, dass der erwünschte Mietermix in der Hochvogelstraße durch die Nachbarschaft zu Eigentumswohnungen und -häusern gegeben ist. Die Investoren haben Wert obendrein darauf gelegt, die Sozialwohnungen so zu gestalten, dass sie nicht als solche auffallen. So strebten sie selbst in diesem Preissegment durch eine Mehrfachbeauftragung nach architektonischer Qualität. Wersch lobte das ausgewählte Waldseer Büro Elger, das viele Vorgaben und Ansprüche unter einen Hut gebracht habe. Besonders lenkte er die Aufmerksamkeit auf die grüne Lochblechfassade mit Naturmotiven; genauso sagte Wolfgang Kempfle, der Geschäftsführer der Bruno-Frey-Stiftung, diese verleihe der Betonfassade „den Pfiff“.

Allseits gelobt wurde die gute Zusammenarbeit, haben bei diesem Doppelprojekt doch die städtische Wohnungswirtschaft und die Bruno-Frey-Stiftung Hand in Hand gewirkt. Bisher war beim Wohnungsbau stets die Baugenossenschaft Partner der Stiftung, doch mit der Stadt habe es genauso gut geklappt, sagte Kempfle und ließen einen Seitenhieb folgen: Ganz anders, als Plakate an einem Haus mitten in Biberach glauben machen wollten. Beide Partner investierten zusammen knapp fünf Millionen Euro. Die Stiftung wolle damit „im Sinne von Bruno Frey sozial handeln“, sagte deren Vorstandsvorsitzender Jörg Hochhausen. Zugleich werde die Vermögensanlage gestreut und die Mieteinnahmen fließen wiederum dem Stiftungszweck zu und helfen, dass weiterhin kulturelle und soziale Projekte gefördert werden können.

Projekt im kalkulierten Kostenrahmen verwirklicht

Die Gebäude haben KfW-Effizienzhaus-55-Standard. Nicht zuletzt aufgrund der Kritik an der Nahwärmeversorung in diesem Viertel haben die Investoren zusätzlich in eine Photovoltaikanlage investiert. Der Strom wird direkt für die Wärmeversorgung verwendet und soll die Nebenkosten für die Mieter der Sozialwohnungen um 10 bis 15 Prozent drücken. Um preisgünstig zu bauen, bestehen die Gebäude zu 90 Prozent aus Fertigteilen. Dies erfordere eine umso sorgfältigere Planung im Vorfeld, sagte der Architekt Felix Elger (Bad Waldsee). Das Projekt wurde im Kostenrahmen verwirklicht, obwohl die Handwerksfirmen – die meisten aus der Region – stark ausgelastet sind und für manches Gewerk nur ein Angebot einging.