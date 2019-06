Schönebürger Schule zieht vom Container zurück ins Grüne

Der Unterricht der Vinzenz-von-Paul-Schule findet seit eineinhalb Jahren nicht mehr in den Klassenzimmern in Schönebürg statt, sondern in Containern in der Bleicherstraße in Biberach. Das alte Schulgebäude in Schönebürg wurde in dieser Zeit teilweise abgerissen und frisch renoviert. Jetzt wo der Umzug zurück in das vertraute Umfeld und damit ins neue Schulgebäude ansteht, blicken Schulleiter Artur Hegenauer und Lehrerin Annika Krüger auf eine spannende Zeit zurück.

Das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt für emotionale und soziale Entwicklung betreut 120 junge Menschen von der ersten bis zur neunten Klasse. Zum Schuljahr 2017/2018 mussten die Schüler und Lehrer ihr gewohntes Unterrichtsumfeld verlassen und ihren Schulalltag nach Biberach verlegen.

„Als die Entscheidung für den Neubau fiel, war klar, dass wir eine Zwischenlösung finden müssen“, erzählt Schulleiter Artur Hegenauer. Zunächst hätte man Container in Schönebürg aufstellen wollen. Aufgrund der vielen Flüchtlinge seien die Preise damals aber rapide gestiegen, sagt Hegenauer. Der Landkreis habe ihnen dann die leerstehenden Container in der Bleicherstraße zur Miete angeboten. Ursprünglich waren diese für die Erstaufnahme von Flüchtlingen genutzt worden.

Schule nutzt die Stadtnähe

„Mit einer ganzen Schule umzuziehen ist schon aufregend. Für uns war das ein Sprung ins kalte Wasser“, erzählt Annika Krüger. Natürlich bedeutete Unterricht in Containern und Spielen auf dem Beton-Schulhof eine Umstellung für die besonderen Kinder, so die Lehrerin. In Schönebürg sei das Schulgebäude von einer großen Grünfläche umgeben. „Insgesamt finde ich aber, dass uns die Anpassung sehr gut gelungen ist.“

In der Bleicherstraße konnte die Schule von der Stadtnähe profitieren. „Besuche im Museum, mal ein Eis essen oder auf den Spielplatz gehen – Ausflüge mit den Schülern waren in Biberach flexibel umsetzbar“, erzählt Annika Krüger. Darüber hinaus durfte die Vinzenz-von-Paul-Schule beim Schützenfest dabei sein: Die Schüler waren Teil des Bunten Festzugs und sie durften an der Ziehung teilnehmen. „Es ist wirklich schön in diese Traditionen eingebunden zu werden“, so die Lehrerin. Die Schüler und Lehrer der Vinzenz-von-Paul-Schule würden das Mitmachen beim Schützenfest auf jeden Fall vermissen.

Zum kommenden Schuljahr soll der Unterricht dann im neuen Schulgebäude in Schönebürg stattfinden. Besonders freut sich die Schule auf den Schulhof mit mehr Bewegungsfreiheit für die Kinder. Auch den Unterricht in richtigen und vor allem im grünen Klassenzimmer rund um die Schule hätten sie vermisst. „Wenn wir wieder in Schönebürg sind, können wir an unsere alten Traditionen anknüpfen“, erzählt Krüger. Dabei denkt sie vor allem an das Waldprojekt und den von Schülern organisierten 40-Kilometer-Lauf. „Als katholische freie Schule ist es uns natürlich auch ein Anliegen unsere Gottesdienste wieder in der Schönebürger Kirche zu feiern“, fügt Artur Hegenauer hinzu.

Hegenauer ist dankbar für die Offenheit der Stadt, die es den Schülern ermöglicht habe Biberach kennenzulernen. „Aus der Zeit in der Bleicherstraße sind tolle Kontakte entstanden, die wir weiterhin pflegen möchten“, sagt der Schulleiter. In Schönebürg sei die Vinzenz-von-Paul-Schule immer unterhalb des Radars gewesen, in Biberach hätte sie sich besser zeigen können. „Ich hoffe, dass wir einigen Eltern die Berührungsängste mit Sonderpädagogik nehmen konnten“, sagt Hegenauer.