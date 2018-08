Schönebürg peilt ersten Punktgewinn an

Das Spitzentrio SGM Warthausen/Birkenhard, SV Burgrieden und der SV Alberweiler steht in der Fußball-Kreisliga A II teilweise vor kniffligen Aufgaben. Der SC Schönebürg peilt gegen den TSV Wain den ersten Punktgewinn an. Altheim/Schemmerberg trifft zu Hause auf Äpfingen. Anstoß in Schönebürg ist am Samstag um 18 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Die SGM Warthausen/Birkenhard reist als Tabellenführer nach Bronnen und darf sich dort keinen Ausrutscher erlauben, denn Burgrieden und Alberweiler stehen punktgleich dahinter. Die SGM fertigte Sulmetingen II mit 5:0 ab. Bronnen holte in Schemmerhofen nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3. Es wird für die favorisierte SGM bei den SF nicht so einfach werden, wie am Sonntag zuvor. Die SF Bronnen wollen ebenso vorn mitspielen und dafür darf dieses Heimspiel auf keinen Fall verloren gehen.

Der SV Mietingen II hat den SV Burgrieden zu Gast. Die Gastgeber holten die ersten Punkte am vergangenen Spieltag bei Laupertshausen/Maselheim. Mietingen II will sich dieses Erfolgserlebnis im anstehenden Heimspiel zunutze machen. Burgrieden musste zuletzt gegen Altheim/Schemmerberg ordentlich rudern, um die Punkte im Rottal zu behalten.

Auch der SV Alberweiler, der beim FC Wacker Biberach antritt, hatte im letzten Heimspiel gegen Schönebürg seine liebe Not. Am Ende musste sich Fortuna noch großzügig gegenüber dem SVA zeigen, dass es zu einem Sieg reichte. Gastgeber Wacker nutzte eine Äpfinger Schwäche in der Nachspielzeit aus und landete einen Auswärtserfolg. Es wird ein schweres Liga-Spiel für beide Mannschaften.

Kommt der SC Schönebürg im Heimspiel am Samstagabend gegen den TSV Wain zum ersten Punktgewinn? Der Sportclub ist die einzige Mannschaft in der A II, die noch keinen Zähler auf dem Konto hat. Die Gäste aus Wain kamen zu einem glücklichen 1:0 gegen Mettenberg und verschafften sich dadurch etwas Luft. Ein schweres Spiel für den verunsicherten SC Schönebürg, denn Wain wäre mit einem Remis zufrieden.

Schweres Heimspiel

Die SG Mettenberg scheint sich wieder etwas die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Beim schweren Heimspiel gegen den SV Schemmerhofen sollte dies abgestellt werden. Aber auch der SVS konnte den Zwei-Tore-Vorsprung gegen Bronnen nicht verteidigen und ist mit seinen vier Punkten aus drei Spielen nicht zufrieden.

Die Partie SV Sulmetingen II gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim ist ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften etwas ausrechnen. Beide Teams dürften am Ende in der zweiten Tabellenhälfte zu finden sein und brauchen Punkte, um nicht im Tabellenkeller zu versinken.

Der SGM Altheim/Schemmerberg fehlt noch etwas die Abgeklärtheit und die Erfahrung, um in der Kreisliga A immer wieder zu etwas Zählbarem zu kommen. Aber auch die Gäste vom SV Äpfingen haben mit dem Punkten noch so ihre Probleme. Das Spiel findet auf dem Sportgelände in Altheim statt.