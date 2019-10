Schäuble soll 2021 zu Erzberger-Gedenken nach Biberach kommen

Große Freude bei der Erzberger-Initiative Biberach: Sie hat vom Büro des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble „die prinzipielle Zusage“, dass er am 26. August 2021 zu einer Gedenkveranstaltung für Matthias Erzberger nach Biberach kommt.

Matthias Erzberger (1875-1921), früherer Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Württemberg und Reichsfinanzminister, wurde bekannt, weil er am 11. November 1918 für das Deutsche Reich die Waffenstillstandsvereinbarung zur Beendigung des Ersten Weltkriegs unterzeichnete. Er wurde am 26. August 1921 von rechtsextremen Attentätern bei Bad Griesbach im Schwarzwald ermordet und am 31. August 1921 in Biberach beigesetzt. Die Biberacher Erzberger-Initiative, maßgeblich vertreten durch Alfons Siegel und Gunther Dahinten, kümmert sich seit vielen Jahren um das Andenken und die Würdigung des Politikers.

Für den 26. August 2021, also den 100. Todestag, bereitet die Erzberger-Initiative in der Biberacher Stadthalle eine repräsentative Gedenkveranstaltung vor, ähnlich derjenigen im Landratsamt am 11. November 2018 zum 100. Gedenktag für die Waffenstillstandsunterzeichnung. Die Hoffnung der Erzberger-Initiative, dafür eine besonders profilierte Persönlichkeit zu gewinnen, wurde durch die Zusage von Bundestagspräsident Schäuble überraschend schnell erfüllt. Schon bald nach der schriftlichen Anfrage kam aus Berlin das Ja-Wort: Schäuble werde prinzipiell gerne nach Biberach kommen und eine Ansprache halten.

Die Erzberger-Initiative sieht in der Zusage auch eine Bestätigung für ihren bisherigen Einsatz zur Pflege der Erinnerungskultur für Matthias Erzberger. Der Besuch von Wolfgang Schäuble ist in doppeltem Sinn bemerkenswert, denn der Bundestagspräsident kommt nicht nur als der Mann mit dem zweithöchsten Staatsamt in Deutschland: Als vormaliger Bundesfinanzminister steht er in der Reihe der persönlichen Nachfolger von Erzberger.