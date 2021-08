SC Schönebürg geht überraschend leer aus

Ein Favoritensterben hat es am zweiten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II gegeben. Achstetten verlor in Mettenberg. Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt ging gegen Laupertshausen/Maselheim als Verlierer vom Platz. Der SC Schönebürg ging überraschend zu Hause gegen den SV Äpfingen leer aus.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 1:0 (1:0). In einem ausgeglichenen ersten Spielabschnitt gelang Schemmerhofen/Ingerkingen durch Stefan Romer in der 29. Minute das Tor des Tages. In der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel, ohne jedoch zu einem weiteren Torerfolg zu kommen. Nach der Roten Karte für Gästespieler Mario Wenger in 80. Minute folgte eine hektische Schlussphase.

SV Mietingen II – SGM Altheim/Schemmerberg 3:0 (1:0). Das Spiel in Mietingen war eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Nach dem Führungstor kurz vor dem Halbzeitpfiff folgten im zweiten Durchgang noch zwei weitere Treffer. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit nur eine Tormöglichkeit. Tore: 1:0 Timo Hagel (42.), 2:0 Tobias Steinle (56.), 3:0 Stefan Mast (85.).

SG Mettenberg – TSG Achstetten 2:1 (1:0). Die TSG Achstetten war zwar in Mettenberg die bessere Mannschaft, aber am Ende blieben die Punkte in Mettenberg. Achstetten hatte mehr Spielanteile und ein Plus an Tormöglichkeiten, aber der Treffer in der 76. Minute war zu wenig. Der Sieg der SG Mettenberg darf als glücklich gewertet werden. Tore: 1:0, 2:0 Tobias Guggenmoser (35., 67.), 2:1 Lukas Schick (76.).

SC Schönebürg – SV Äpfingen 0:3 (0:1). Die Gäste hatten einen Start nach Maß und konnten bereits nach fünf Minuten in Führung gehen. Während des gesamten Spiels war der SV Äpfingen kämpferisch und läuferisch besser und ging deshalb auch in dieser Höhe als verdienter Sieger vom Platz. Tore: 0:1 Joan Rapo (5.), 0:2 Manuel Schneider (58.), 0:3 Stefan Glutsch (70.). Res.: 0:3.

SGM Laupertshausen/Maselheim – SGM Alberweiler/Aßmannshardt 3:1 (1:1). Die Gäste konnten zwar mit 1:0 in Führung gehen, aber die Platzherren kämpften sich ins Spiel zurück. Durch eine gute defensive Arbeit ging Laupertshausen/Maselheim als verdienter Sieger vom Platz. Tore: 0:1 Timo Bailer (31.), 1:1 Tim Steinhauser (45.), 2:1 Moritz Härle (51.), 3:1 Alexander von Tomkewitsch (86.). Res.: 1:3.