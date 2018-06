Sauna-Aufgießer qualifizieren sich für die Meisterschaft

Für die Besucher des Jordanbads ist aus dem geruhsamen Saunieren ein so ungewohntes wie anregendes Erlebnis geworden. Schwitzen mit Showprogramm bieten die Sauna-Aufgießer, die sich im Saunadorf des Jordanbads vor Publikum und Jury für die Teilnahme an der Deutschen Aufguss-Meisterschaft 2018 in Eibenstock (Sachsen) qualifiziert haben.

Saunameister Jürgen Raab versprüht in Lederhosen fränkischen Charme und den Duft von Heublumen, Zirbelkiefer und Krauser Minze. Eine mit ätherischem Öl getränkte Eiskugel nach der anderen platziert er auf dem Saunaofen in der Finnischen Außensauna. Mit seinen Tüchern wedelt er die Duftwellen nach allen Regeln der Kunst bis in den hintersten Winkel.

Der Auftritt von Jürgen Raab aus der Obermain-Therme in Bad Staffelstein war außer Konkurrenz, er ist bereits für Eibenstock qualifiziert. Bei den übrigen Kandidaten geht es an diesem Wochenende darum, die Jury zu überzeugen und eine möglichst gute Platzierung zu erhalten. Nur die ersten sieben dürfen in Eibenstock antreten. Auf dem Programm stehen Shows mit Titeln wie „Piratentraum“, „Shark Attack“, „High Noon“ oder auch „Selbstfindung“. Von der Musik über Lichteffekte, Düfte und Requisiten bis zum Kostüm passt jedes Detail dazu. Peter Storch von der Therme Bad Wilsnack etwa widmet seine Aufgüsse der Geschichte der DDR, am Ende zerschlägt er eine Mauer aus Eis.

Für die meisten der Gäste ist so ein Show-Aufguss etwas Neues. Manche sind bewusst hergekommen, um es einmal zu erleben. Andere wurden überrascht und sind begeistert. „Ich find es genial, was die da abziehen, ganz toll“, sagt ein älterer Herr

Ins Leben gerufen wurde die Deutsche Aufguss-Meisterschaft vor fünf Jahren vom Deutschen Sauna-Bund. Er trage der „in der Gesellschaft allgemein wachsenden Erlebnisorientierung“ Rechnung, erklärt Geschäftsführer Rolf-A. Pieper.