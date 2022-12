Satirischer Jahresrückblick für Biberach: „Lasst sorgenlos die Alten stürzen...“

Krankheit, Krieg, Klima, Kostensteigerungen – Krisen ahoi! Auch auf dem Luxusliner MS Biberach seien die fetten Jahre des adipösen Haushaltes wohl bald vorbei, mahnt OB Zeidler – Normalität ade! „MS“ steht hier nicht für Motorschiff, sondern eher für Mittelfristige Sparsamkeit. Weniger ist mehr. Als sichtbares Zeichen stehen daher wohl die ganzen rot-weißen Warnbaken in der Stadt, die uns mahnen: „Vorsicht, wir fallen in ein Loch!“ Und die große Sorge gilt dabei überdies dem gesellschaftlichen Gemeinsinn und der Frage wie Ichling*Innen ans Du denken, wenn’s ums liebe Geld geht. Die Heizzentrale Memelstraße möge für die nötige zwischenmenschliche Wärme sorgen.

Immerhin haben wir jetzt erstmal die Heimattage als kulturelles Großereignis für eine kuschelige Kultur des Miteinanders. Unter den Sponsoren findet sich glücklicherweise nicht das Emirat Katar. Sonst stünde zu befürchten, dass Säcke voll Geld von den Geldsäcken in den Stadtsäckel gewandert sein könnten. Aber noch haben wir es selbst dank der Gewerbesteuer! Und wenn das IGI Rißtal bald mehr blüht als vormals die dortigen Raps- und Maisgründe, kommt vielleicht ein gewerblicher Silberstreif an den Horizont.

Wolfentaldamm als Freizeitzentrum

Nicht nur finanziell, auch klimatisch steht die Region vor einer Zeitenwende. Immerhin ist die Riß in Birkendorf prophylaktisch mit großem Aufwand, den man sich allergrößtenteils vom Land hat bezahlen lassen, noch hochwassersicherer gemacht worden. Das dort ausgebaggerte Material ist auf dem Hochwasserdamm im Wolfental gelandet, der die Innenstadt vor Hochwasser aus dem Westen schützt, wenn ausgetrocknete Böden einen sommerlichen Sturzregen nicht aufnehmen können und die östliche Stadt und Bachlangen geflutet werden.

Hätte man das Wolfental-Dämmle ein wenig höher bauen und den Wolfentalbach massiv anstauen sollen? Dann entstünde gleichzeitig ein neues Freizeitzentrum. Mit Bungee-Jumping von der Staumauer, Fährbetrieb von Reute nach Biberach-West und Schwimm- und Wassersportmöglichkeiten im Stausee. Durch solch städtische Bezahlangebote könnte man vielleicht die kalkulierten 22 Millionen Euro Baukosten für das neue Freibad abfedern? Bei denen dürfte es nicht bleiben, wir schlagen mal zunächst vor, die 40 Millionen vom Pestalozzi-Gymnasium anzusetzen.

klein.stark.weltoffen. ist die Heimattage- und Hochschulstadt. Die städtische Internetpräsenz gibt es jetzt auch auf Englisch – little.strong.worldopen. sozusagen. Oder sagen wir besser einfach nur „Schulstadt“? Denn die Bildungsstädten unserer Hoffnungsträger für die Zukunft werden saniert und saniert, wie 2022 die Braith-Schule. So kann man jetzt sagen, schulisch sind wir breit wie hoch, broad as high zu Englisch. Vor allem wenn dann noch das Pestalozzi-Gymnasium für schmale 40 Millionen Euro ertüchtigt wird. Wer glaubt, dass die 40 Milliönchen tatsächlich ausreichen, dürfte allerdings breit wie high im neuen Freibad chillen.

Floriansjünger werden immer jünger

Deshalb gibt es Plan B – von langer Hand vorbereitet: Zu Jahresbeginn wurde die Hundesteuer um 13,5 Prozent erhöht. Das macht Mehreinnahmen von 26.000 Euro im Jahr. Wenn wir davon ausgehen, dass das PG tatsächlich auf die im Freibad versenkten 40 Millionen rausläuft, würde die Hundesteuer die PG-Sanierung notfalls innerhalb von gerade mal 1538,5 Jahren einspielen. Das Amt für Schule und Bildung könnte die Wiedereinweihung schon mal für den Sommer des Jahres 3650 einplanen. Und würde man in diesen Topf noch – quasi als Doppelwumms – die erhöhten Toilettengebühren für die öffentlichen Häuschen in Bahnhofsnähe einrechnen, könnte es sogar noch schneller gehen. Das Motto könnte bleiben: „Scheiß aufs Geld, wenn wir‘s nicht mehr haben, kriegen wir’s trotzdem!“

Bei den Floriansjüngern werden die Jünger jetzt immer jünger. Bereits mit sieben Jahren dürfen Sophia, Noah, Mia oder Elias zur Feuerwehr. Klasse: vielleicht ja auch ein neues Modell der Ganztagesbetreuung „GT 7/24“? Überdies eine visionäre Nachwuchssicherung! Vielleicht könnten Siebenjährige auch bald Zug- oder Busfahrer werden (mit Sitzerhöhung und auf den Pedalen aufgeklebten Cola-Büchsen), Pflegekraft, Polizist oder gar Erzieher? Für siebenjährige Feuerwehrleute jedenfalls müsste man den Mini-Kreisverkehr im Gaisental nicht vergrößern. So wie er jetzt ist, ist er geradezu ideal, wenn sie ihn mit feuerroten Bobbycars samt Martinshorn und Blaulicht von kurzen Beinchen getrieben durchfahren.

Baustellen in Biberach haben ja die Eigenschaft, verstolpert zu werden. So am Ochsenhauser Hof mit den unebenen Steinen, die man verlegt hatte. An sich eine weise Entscheidung zur Entlastung der Sozialkassen: „Lasst sorgenlos die Alten stürzen, um ihren Lebensabend zu verkürzen!“ Rentenkasse und Krankenkassen danken diesen visionären Abderitenstreich. Die Lebenserwartung dem Rentenalter anzupassen, ist Losung wie Lösung. Eine ähnlich segensreiche Sozialwirkung hätte es, einen Senioren-Boulder-Parcours gleich im Zuge der aktuellen Außensanierung an der Martinskirche anzubringen oder eine Slackline zwischen Gigelturm und Weißen Turm zu spannen – zur nächtlichen Nutzung durch Betagte.

„Reise durch Biberach“

Bereits zwei Jahre nach Innenstadt-Dauerkonkurrent Ravensburg konnte sich der Biberacher Gemeinderat nun auch zu einem revolutionären wie zukunftsweisenden Schritt beim Parken durchringen. Nein, nicht Aufwertung des westlichen Marktplatzes durch Opferung der werbegemeinschaftlich hochheiligen Parkplätze, sondern die Möglichkeit, oberirdisch endlich bargeldlos per Park-App bezahlen zu können. Dass das nicht für die Tiefgaragen gilt, ist eher unterirdisch.

Eine weitere Lösung für die unbelebte Innenstadt könnte die von Fielmann und Herrn Zügel initiierte „Reise durch Biberach bzw. nach Jerusalem“ durch die zügellosen Ladenlokale sein. Frau Gutermann zeigt sich auch schon ganz begeistert. Immer wenn der letzte Ton in der Konzertmuschel verklingt (Heiligabend, Christkindles-Markt, Musikfrühling), ziehen alle Geschäfte eine Hausnummer weiter. Das nennen wir mal kreativ-spielerische Belebung!

Dann wäre auch in den Weiten der leeren abendlichen Innenstadt mehr Platz für oben bereits erwähnte Seniorenevents oder mehr Kinderspielplätze. Der blau-weiche Schlumpfbelag des Kesselplatz-Spielplatzes könnte in der ganzen Innenstadt verteilt werden (ganz beiläufig machte er auch den innerstädtischen LKW-Verkehr leiser, auch auf der Ulmer Straße). Neben den spielenden Kinderscharen säßen die Mütter und könnten chattend in ihre Handys starren oder letzte Teams-Sitzungen mit Asien oder Kalifornien abhalten. Das würde den totalen Notstand in der Kinderbetreuung vielleicht etwas abmildern.

Auf den Schmid folgt der Glaser

Handwerkerwechsel im Landratsamt: Auf den Schmid folgt der Glaser. Um in diesem Bild zu bleiben: Fingerspitzengefühl statt Haudrauf im politischen Handwerk bleibt gefragt in der aktuellen politischen Lage. Dem Landratswechsel scheint jedoch auch der Fluch einer Krankenhausschließung anzuhängen. Ob es zum „Super-Mario“ reicht, muss sich weisen. Und ob die Gesundheitsversorgung im Kreis unbeschädigt bleibt auch. Hier steuert die Stadt Biberach aber bereits in einer Gesundheitsaktion in Kooperation mit der Telekom entgegen. Die Weststadt wird zur Gesundheitsmeile! Will heißen: Nicht nur wird für die Bewohner der Riedlinger Straße die Belastung durch Abgase und Schwerverkehrslärm reduziert, nein, auch die Strahlenbelastung durch den fehlenden Telekom-Sender fiel weg – Primärprävention vom Feinsten!

Während Josef Rief mit seinen 13 Jährchen im Bundestag immer noch als südbayrischer Teenager mit pubertärem Sprachfehler gilt, ist Martin Gerster mit 18 Jahren längst parlamentär erwachsen, was eine gewisse Ämterhäufung geradezu bedingt. Neben THW-Präsident ist er jetzt auch Chef der SPD-Landesgruppe im Bundestag und des Rechnungsausschusses. Vielleicht kann er seiner Heimatstadt ja auch mal bei der Berechnung von Bauprojekten helfen? Derweil freut sich der Riefjosef über den Vorsitz beim deutsch-georgischen Forum. Das passt, denn er kennt sicher schon viele Menschen mit Namen, die wie in Georgien üblich auf „-vili“ enden, zum Beispiel den Maierwilli, den Müllerwilli oder den Liebherrwilli.

Apropos Pubertät: Die Post geht auch für Jugendliche in Biberach nicht ab. Dass durch den neuen Jugendtreff an Supermarkt und Busbahnhof die viel befahrene Bahnhofsstraße verläuft, erweist sich als ungeschickt wie störend. Sonst ist für die Jugend nichts da. Nicht mal eine Idee. Und die sollte unserer Ansicht nach von der Stadt kommen und nicht von den Jugendlichen erwartet werden. Wenn wir mit besten Erinnerungen an unsere Jugend zurückdenken mit Jugendkeller, Martinskeller, Schlachtmetzig und Schwanenkeller, hat Biberach hier wirklich verloren. Wie wär‘s denn mit den „Biberacher Jugendtagen 2024“ unter dem Motto „klein.stark.bes-offen“ oder zumindest das Schützenfest auf 52 Wochen zu verlängern? Dann wäre um uns herum obendrein ganzjährig Freude. Die wünschen wir allen herzlichst für 2023! Eure Kehrwöchner i. R.