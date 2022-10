Satiriker tritt in der Stadthalle auf

Trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit präsentiert Rolf Miller am Mittwoch, 5. Oktober, um 20 Uhr sein neues Programm in der Stadthalle Biberach.

Seine Halbsätze zeigten erneut, so die Ankündigung der Veranstalter, dass man nicht alles glauben dürfe, was man denke. Wie immer wisse Miller nicht, was er sagt, und meint es genauso, denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliege da nicht seinem Charme.

Miller spielt in seinem Programm „Obacht Miller – Se return of se normal one“ mit verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne Dings. Und der Satiriker lasse wie immer nichts aus: die Notwendigkeit eines Atomkrieges, das unerlässliche Selfie beim Autobahngaffen oder Jogis Jungs nach der Putin-WM. Und natürlich wie immer die „fleischfressende Freisprechanlage“ (ein vorsichtiger Spitzname für Millers Ex).

Millers Humor gehe von hinten durch die Brust, nach dem Prinzip des großen Philosophen Bobby Robbson: „Wir haben den Gegner nicht unterschätzt, wir haben nur nicht geglaubt, dass er so gut ist.“