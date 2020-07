Sarah Connor kommt im Juni 2021 auf den Biberacher Marktplatz

Nachdem das Biberacher Marktplatz Open-Air in diesem Sommer Corona-bedingt nicht stattfinden kann, steht für 2021 nun ein echtes Highlight an: Donau 3FM und die „Schwäbische Zeitung“ präsentieren am Freitag, 11. Juni, ab 20 Uhr Sarah Connor mit ihrer „Herz Kraft Werke“-Sommertour 2021 live auf dem Biberacher Marktplatz.

Dies bestätigte der Konzertveranstalter Allgäu Concerts am Montag in einer Pressemitteilung.

Sarah Connor gilt als eine der größten Pop-Stimmen Deutschlands. Ihre beiden deutschsprachigen Alben „Muttersprache“ (2015) und „Herz Kraft Werke“ (2019) katapultieren die Wahlberlinerin nach einer Pause erneut über Wochen an die Spitze der deutschen Albumcharts.

Tickets für das Konzert in Biberach kosten 67,80 Euro.

Der Vorverkauf startet am Freitag, 17. Juli, um 8 Uhr unter anderem beim SZ-Ticketservice unter Telefon 0751/29 555 555 sowie im Internet unter tickets.schwäbische.de.

Auf die ersten 200 Tickets, die von SZ-Abonnenten bestellt werden, gibt es einen Rabatt von 20 Prozent.