Sanierungsarbeiten in der Riedlinger Straße starten Ende April

Der Biberacher Energieversorger Ewa Riss wird vom 29. April bis voraussichtlich Anfang Juni die Wasserversorgungsleitung sowie die Hausanschlüsse in der Riedlinger Straße sanieren und im Bereich des Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße 7555 in Biberach die Wasserversorgungsleitung erweitern. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird die Maßnahme in zwei Bauabschnitte aufgeteilt.

Der erste Bauabschnitt betrifft die Mehrfamilienhäuser in der Riedlinger Straße Nummer 89 bis 93. Dort werden im Zeitraum vom 29. April bis Mitte Mai sowohl die Wasserversorgungsleitung als auch die Hausanschlüsse saniert. In dieser Zeit kann es dazu kommen, dass die Zufahrt zu den Grundstücken tagsüber (zwischen 7 und 17 Uhr) nicht möglich ist. Über den genauen Zeitpunkt dieser Vollsperrungen werden die betroffenen Anwohner in einem separaten Schreiben durch die Ewa Riss informiert. Außerhalb der Arbeitszeiten ist die Zufahrt zu den Grundstücken mit leichten Einschränkungen möglich. Den betroffenen Anwohnern stehen in der benachbarten Steigmühlstraße sowie im Laurenbühlweg öffentliche Parkmöglichkeiten am Fahrbahnrand zur Verfügung. Der Geh- und Radweg entlang der K 7555 ist während des ersten Bauabschnitts ohne weitere Einschränkungen passierbar.

Der zweite Bauabschnitt betrifft den Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße 7555 im Bereich Mittelbiberacher Steige Nummer 15 bis 17 bis zur Kreuzung Gewerbegebiet „Mittelbiberacher Steige“. Die Nutzung des Geh- und Radwegs ist mit leichten Einschränkungen möglich.

Die betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für diese im Sinne der Versorgungssicherheit notwendige Baumaßnahme gebeten. Die Ewa Riss und die weiteren beauftragten Unternehmen seien bemüht, die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer und Anlieger so gering wie möglich zu halten, heißt es in einer Mitteilung.