Sanierung: Tiefgarage Stadthalle sechs Wochen lang geschlossen

Die Tiefgarage Stadthalle ist vom 3. August bis voraussichtlich 11. September wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Das teilen die Stadtwerke mit. Nach knapp zwölf Jahren Nutzung und rund 3,97 Millionen Parkvorgängen wird die Bodenbeschichtung der Tiefgarage Stadthalle instandgesetzt.

Notwendig ist dies lediglich im Fahrspurbereich, die Parkflächen sind noch in gutem Zustand. Die Instandhaltung ist zum einen erforderlich, um die Rauhigkeit wieder vollständig herzustellen, denn die Rutschhemmung nimmt mit der Zeit ab.

Zum anderen wird die Dichtigkeit zum Stahlbetonkörper gegen eindringendes Tausalz aufrechterhalten. Tausalz aus den Wintermonaten greift den Bewehrungsstahl an, was aufwendige, langwierige und teure Betoninstandsetzungsarbeiten zur Folge hätte. Die Instandhaltungsarbeiten finden bewusst in der weniger frequentierten Ferienzeit statt.

Kurz- und Dauerparkkunden werden gebeten, in die Tiefgarage Museum oder das Parkhaus Ulmer Tor auszuweichen.