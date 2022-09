Sanierung der Schwarzbach-Schule fast abgeschlossen

Die Sanierung der Schwarzbach-Schule in Biberach ist fast abgeschlossen. Die Maßnahmen sind weitestgehend umgesetzt. Im Herbst folgen nun noch Restarbeiten im Verwaltungsbereich, damit endet eine dreijährige Sanierungszeit. Der Landkreis investierte insgesamt 4,6 Millionen Euro und erhielt dafür Zuschüsse von rund 2,86 Millionen Euro, berichtet das Landratsamt in einem Schreiben. Landrat Heiko Schmid machte sich zu Schulbeginn selbst ein Bild von den erfolgten Maßnahmen.

„Zwei Jahre Bauzeit erfordern in einer Schule immer viel Organisationstalent und Pragmatismus, um den ordentlichen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Das ist in dieser Zeit außerordentlich gut gelungen. Mein Dank gilt hier allen an der Schule beschäftigen Personen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Liegenschaftsamt für die gute Planung und Umsetzung“, so Landrat Schmid. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen, so dass moderner Unterricht in zeitgemäßen Unterrichtsräumen stattfinden kann.“

Schulleiterin Gabriele Schumann und Anwärterin Maureen Höller berichten von einem zufriedenen Lehrerkollegium: „Mit dem helleren, freundlichen Ambiente und den Lüftungsanlagen in den Klassenzimmern wurde das Setting für unseren Unterricht eindeutig verbessert. Die lange Sanierungszeit hat sich definitiv gelohnt“, so die Schulleiterin.

Der Landkreis hat im Rahmen der Sanierung verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Fenster und Fassaden wurden saniert, Dachverglasungen erneuert und die Decken in den Klassenräumen ausgetauscht. Zudem wurde die Trinkwasserinstallationen auf den neuesten Stand gebracht und Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. In 16 Klassenzimmern der Unter- und Hauptstufe wurden zudem dezentrale Lüftungsgeräte eingebaut. Von den 4,6 Millionen Euro erhielt der Landkreis 2,86 Millionen Euro Zuschüsse, davon rund 2,2 Millionen Euro aus dem Schulsanierungsprogramm, 336 000 Euro für die Lüftung und 302 000 Euro aus dem Digitalpakt.