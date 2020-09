Sanierung der Ortsdurchfahrt Mettenberg beginnt

Mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt beginnt am Montag eine Großbaustelle im Biberacher Teilort Mettenberg. Von Montag, 14. September, bis voraussichtlich August 2021 sind die Mettenberger Straße sowie die Laupertshauser Straße deshalb für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Im Mai 2019 beschloss der Gemeinderat, die Ortsdurchfahrt Mettenberg für rund zwei Millionen Euro zu sanieren. Im Bereich von Mettenberger Straße 24 bis Laupertshauser Straße 50 (Kindergarten) werden die Randeinfassungen, Trag- und Deckschichten in Gehweg und Fahrbahn sowie die Bushaltestellen neu gebaut. In diesem Zuge wird auch der Dorfplatz vor der Ortsverwaltung neugestaltet.

Die Bushaltestellen in der Ortsmitte und am Fohrenweg/Althof sowie die Fußwegequerungen werden neu und behindertengerecht ausgebaut. Am Ortsende Richtung Laupertshausen wird zusätzlich eine Mittelinsel eingebaut, damit die Radfahrer geschützt queren können und der Verkehr aus Richtung Laupertshausen abgebremst wird.Im Bereich Kreisverkehr „Im Winkel“ bis Mettenberger Straße 24 wird nur der Belag saniert.

Vom Dorfplatz vor der Ortsverwaltung bis zum Kanal im Tobel wird ein zusätzlicher Regenwasserkanal für die Entlastung der Dorfmitte bei Starkregenereignissen eingelegt. Eine Kanalsanierung erfolgt im Bereich vom Höfener Straße/Tobelweg bis Kuhberg 2 und Mettenberger Straße 12.

Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. In Bauabschnitt 1 (Tobelweg bis Laupertshauser Straße 50) werden die Arbeiten von September bis Dezember 2020 vorgenommen, in Bauabschnitt 2 (Tobelweg bis Kreisverkehr) witterungsbedingt ab Ende Februar/Anfang März bis Anfang August 2021.

Die Arbeiten in den einzelnen Bauabschnitten erfolgen unter Vollsperrung. Die überörtliche Umleitung erfolgt über Bergerhausen, Winterreute und Ellmannsweiler. Zusätzliche Hinweise werden in Oberhöfen und Laupertshausen aufgestellt.

Die Bushaltestellen Mettenberg Rathaus und Mettenberg Fohrenweg können ab Montag, 14. September, in beide Richtungen nicht mehr bedient werden. Für die Linien 5 und 215 von und nach Richtung Ellmannsweiler/Laupertshausen befinden sich in dieser Zeit die Ersatzhaltestellen Rathaus beidseitig an der Kreuzung Mettenberger Straße-Kuhberg. Die Ersatzhaltestellen Fohrenweg werden beidseitig an die Kreuzung Kuhberg-Althof gelegt. Zusätzlich kann die Haltestelle Mettenberg im Winkel, Richtung Ortsmitte, von der Linie 5 mit Endziel Mettenberg nicht bedient werden.