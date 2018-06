Sanieren oder abreißen? Das denken die Biberacher über ihr Pestalozzihaus

Die nächsten Besichtigungstermine sind am Freitag, 15. Juni, 17 Uhr, sowie am Samstag, 16. Juni, um 10 und um 11 Uhr. Treffpunkt ist jeweils vor dem Pestalozzihaus, Wielandstraße 27.

Der Bürgerentscheid zur Zukunft des Pestalozzihauses findet am Sonntag, 24. Juni, zwischen 8 und 18 Uhr statt. Per Briefwahl kann allerdings bereits schon jetzt im Biberacher Rathaus abgestimmt werden. Wahlberechtigt sind alle Biberacher Bürger ab 16 Jahren mit deutscher oder EU-Staatsangehörigkeit. Das sind in Biberach rund 25 800 Menschen. Die gestellte Frage wird in dem Sinne entschieden, indem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde. Diese Mehrheit muss mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten betragen (Quorum). Das sind knapp 5200 Stimmen. Wird deise Mehrheit nicht erreicht, entscheidet der Gemeinderat.