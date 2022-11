Sana-Klinikum baut operatives Spektrum aus

Mit „TaMIS“ hat das Biberacher Sana-Klinikum eine weitere OP-Technik vor Ort etabliert, die vor allem bei Darmkrebspatienten im Frühstadium Anwendung findet.

Bei Darmkrebs hängen die Heilungschancen entscheidend vom Krankheitsstadium ab. Und „kaum einer Krebsart kann im Rahmen der Früherkennung so leicht vorgebeugt werden wie dem Darmkrebs“, sagt Chefarzt Dr. Thomas Schmidt, der die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Biberach gemeinsam mit Privatdozent Dr. Andreas Schwarz im chefärztlichen Team leitet. Adenome können bei der Koloskopie aufgespürt und bei günstiger Lage direkt entfernt werden. Überschreiten sie jedoch eine gewisse Größe, sind sie zu weit in die Schleimhaut oder gar in die Muskelschicht der Darmwand eingewachsen, spricht man von einer Darmkrebserkrankung im Frühstadium. Während solche Befunde bislang in der Regel eine Teilentfernung des Darms erforderten, bleibt der Darm bei „TaMIS“ (transanal minimal invasive surgery) vollständig erhalten. Das Adenom wird stattdessen in einem 30- bis 60-minütigen Eingriff gewebeschonend mittels Strom sowie durch Ultraschallenergie aus der Darmwand herausgelöst. Für die Patienten entfallen mögliche Risiken der herkömmlichen OP-Methoden wie Inkontinenz, Potenzstörungen oder die Notwendigkeit eines künstlichen Ausgangs. Bei dem 67-jährigen Ummendorfer Günter Skatulla wurde bereits vor einem Jahr ein großer Polyp entdeckt und in einem anderen Klinikum behandelt. „Der Polyp war allerdings zusätzlich sehr tief in die Darmwand eingewachsen, wodurch die Abtragung nicht vollständig erfolgt ist und nach einem Jahr schon wieder eine Krebsvorstufe zu erkennen war“, so Schmidt. Nun profitierte er in Biberach von der neuen OP-Methode.