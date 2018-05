Sana-Kliniken verbuchen positives Jahresergebnis

Mit einem stimmungsvollen Fest haben die Mitarbeiter der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH ihren traditionellen Jahresauftakt gefeiert. Rund 550 Gäste waren der Einladung der Klinikleitung in die Mehrzweckhalle Aßmannshardt gefolgt, um dort zu feiern, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und gemeinsam in die Zukunft zu blicken.

Die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH hat 2017 erneut mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Die Kliniken in Biberach, Laupheim und Riedlingen verzeichneten im vergangenen Jahr mehr als 48 000 ambulante sowie rund 24 000 stationäre Patienten, was etwa den Zahlen aus dem Jahr 2016 entspricht. „Wir haben das letzte Jahr gemeinsam erlebt und gestaltet. Zwölf Monate liegen hinter uns, in denen wir entscheidende Meilensteine nicht nur für unsere Kliniken, sondern für die gesamte Gesundheitsversorgung im Landkreis erreicht haben. Dabei denke ich in erster Linie an die finalen Weichenstellungen für den Bau unseres Zentralkrankenhauses in Biberach. Aber auch an die vielen kleinen und großen Bausteine, die in ihrer Gesamtheit dazu beitragen, dass wir den Menschen in der Region eine zukunftsfähige medizinische Versorgung bieten können“, eröffnet Geschäftsführerin Beate Jörißen ihre Ansprache.

Bei einer Patientenumfrage im Jahr 2017, an der sich rund 800 ehemalige Patienten beteiligt haben, konnten sich die Kliniken im Landkreis über eine Weiterempfehlungsrate von 93 Prozent sowie eine Gesamtzufriedenheit mit der Behandlung und Betreuung von 92 Prozent freuen. „Durch Ihr Engagement ist es uns in den letzten Jahren gelungen, zum Wohle unserer Patienten gemeinsam in die richtige Richtung zu gehen, das medizinische Leistungsspektrum weiterzuentwickeln, neue Schwerpunkte zu setzen und die Verzahnung der ambulanten und stationären Versorgung in der Region weiter auszubauen“, so die Geschäftsführerin abschließend.

Nach den Grußworten von Sana-Regionalgeschäftsführer Andreas Ruland, Kreiskämmerer Ralf Miller und dem Ärztlichen Direktor Dr. Ulrich Mohl warteten die Riedlinger Landfrauen wieder mit kulinarischen Highlights auf. Für die Bewirtung der Gäste sorgten erneut der Förderverein Aßmannshardt sowie die Gartenwirtschaft Gerberwiesen aus Schwendi. Im Anschluss läutete die Klinikband Rezeptfrei den geselligen Teil des Abends ein. Ihr gehören Mitarbeiter aus Pflege, Ärzteschaft und Verwaltung an – unter anderem mit Ulrich Mohl als Sänger.

Geschäftsführerin Beate Jörißen, Personalreferent Frank Schädler und Pflegedirektor Stefan Ries bedankten sich mit einem Präsent bei den Dienstjubilaren:

40 Jahre: Hildegard Baur, Ulrich Goller, Siegfried Langer, Regina Lutz, Elisabeth Moll.

25 Jahre: Dr. Peter Dietz, Martin Eberle, Susanne Emhart, Sabine Ernst, Brunhilde Fischer, Rosmarie Fluhr, Brigitte Frizenschaf, Anita Giefel, Tanja Glocker, Nicole Grehl-Unseld, Angelika Hepp, Nicolette Hoegerle, Ulrike Huber, Annette Hunger, Simone Kiesle-Dietz, Stefan Knab, Carmen Langer, Klara Lis, Emilia Lugstaedt, Dr. Ulrich Mohl, Cornelia Müller, Gudrun Müllerchen, Martina Münst, Sinowija Niederquell, Elisabeth Reichert, Doris Rieger, Inge Rohr, Brigitte Schalle, Holger Schirmer, Susanne Schmid, Bernadette Sekler, Gerold Sigg, Maria Wenger, Regina Wieland, Renate Zinser.