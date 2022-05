Sana Kliniken verabschieden Landrat Schmid

Ende Mai haben im Biberacher Klinikum die Aufsichtsräte und Gesellschafter der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH zum letzten Mal unter Beteiligung des scheidenden Landrats Dr. Heiko Schmid getagt. Dabei wurde Schmid durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Jan Stanslowski und Regionalgeschäftsführer Andreas Ruland verabschiedet. Dies teilen die Sana Kliniken mit.

ZumJahresbeginn 2013 hatten die Sana Kliniken AG die damaligen Kreiskliniken übernommen. Der Landkreis blieb mit 25,1 Prozent an der damals gegründeten GmbH beteiligt und wurde durch Landrat Schmid im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung vertreten. Seither arbeiten Kliniken und Landratsamt an der wohnortnahen Gesundheits- und Patientenversorgung, ein Projekt war der Klinikneubau auf dem Biberacher Hauderboschen. Von der Planung über den Spatenstich im März 2018 bis zur Eröffnung im September 2021 war es ein Mammutprojekt, begleitet vom Kreis und ermöglicht durch Überlassen des Grundstücks am Biberacher Hauderboschen im Rahmen eines Erbpachtvertrages durch den Landkreis. So entstand dort bis September 2021 ein Zentralkrankenhaus mit 370 Betten. Das Klinikum ist Herzstück eines Gesundheitscampus, der in dieser Form ein Alleinstellungsmerkmal für die Region sei, heißt es in der Mitteilung. Die Bündelung medizinischer Disziplinen an einem Standort sorge für kürzere Wege für Patienten und trage zur weiteren Vernetzung der stationären und ambulanten Versorgung vor Ort bei. Inzwischen bietet das Sana MVZ in neun Praxen an den Standorten Laupheim, Biberach, Ochsenhausen, Bad Schussenried und Riedlingen ein wachsendes Netzwerk aus Fachärzten.

Seit März 2020 ist die Gesundheitsversorgung mit der Corona-Pandemie verbunden, die Akutkrankenhäuser landesweit punktuell vor Herausforderungen stellte. Im engen Austausch mit Landrats- und Gesundheitsamt, an vorderster Stelle mit Landrat Schmid, sei die Herausforderung gut gemeistert worden. „Mit Landrat Dr. Schmid geht ein Landrat und Aufsichtsratsmitglied in den Ruhestand, den ich für seine Weitsicht, seinen Mut und seine menschlichen Qualitäten sehr schätzte“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Jan Stanslowski.

„Kein anderes Thema und keine andere Diskussion hat mir in meiner Amtszeit so viel Bauchweh und schlaflose Nächte gemacht wie die Entwicklung der Kliniklandschaft im Landkreis mit der Ambulantisierung und Auflösung von Klinikstandorten“, so Schmid. „Das hat tiefe Wunden und Narben hinterlassen. Vor allem, weil in weiten Teilen sehr unsachlich diskutiert wurde, ich bedroht und angefeindet wurde, wobei die Ursachen für die Schieflage der Kliniken nachweislich vor meiner Zeit und in der großen Politik liegen. Heute bin ich dankbar über das partnerschaftliche Miteinander mit den Sana Kliniken Landkreis Biberach, wir haben viel gemeinsam erreicht.“