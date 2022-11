Sana Kliniken verabschieden Aufsichtsratsvorsitzenden

Jan Stanslowski wird seine Tätigkeiten im Personalvorstand, als Arbeitsdirektor der Sana Kliniken AG sowie seine Aufsichtsratsmandate zum 30. November aus persönlichen Gründen niederlegen. Damit tagte der Aufsichtsrat der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH am 15. November zum letzten Mal unter seinem Vorsitz.

Seit 1993 ist Jan Stanslowski für die Sana Kliniken AG mit Sitz in Ismaning bei München tätig und hatte in dieser Zeit verschiedenste Funktionen innerhalb des Konzerns inne. So blickt Stanslowski in seiner 29-jährigen Betriebszugehörigkeit unter anderem auf eine 15-jährige Tätigkeit als Mitglied des Vorstandes zurück. Darüber hinaus oblagen ihm verschiedene Aufsichtsratsmandate, darunter acht Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH. Bereits im Frühjahr dieses Jahres teilte Stanslowski jedoch mit, dass er für eine weitere volle Amtsperiode als Vorstandsmitglied nicht mehr zur Verfügung stehe.

Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen bedauert die Entscheidung Stanslowskis. „ In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender hat Herr Stanslowski für die Gesundheitsversorgung im Landkreis Biberach viele wertvolle Impulse gesetzt, den Wandel zu einer zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung intensiv begleitet und damit einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Standorts Biberach hin zu einem starken Zentralversorger geleistet.“ Die Entscheidung über die Nachfolge des zum 30. November 2022 ausscheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden wird kurzfristig erfolgen.