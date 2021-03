Sana-Klinik begrüßt philippinische Pflegekräfte

In Zeiten des sich bundesweit abzeichnenden Fachkräftemangels in der Pflege bietet der Blick ins Ausland einen vielversprechenden Ansatz, um engagierte Fachkräfte zu gewinnen. Nach monatelanger Vorbereitung konnten Personalleiter Martin Eberle und Pflegedirektorin Ursula Röder gleich drei Pflegekräfte von den Philippinen in Biberach begrüßen, die nun ihre Arbeit am Biberacher Sana-Klinikum aufnehmen.

Qualifiziert und motiviert: Die Anwerbung von Fachkräften aus sogenannten Drittstaaten, sprich Ländern außerhalb der EU, ist ein vielversprechender Baustein, um dem bundesweiten Mangel an Fachkräften in der Pflege entgegenzuwirken. Spezialisierte Agenturen und von der Bundesregierung unterstützte Programme helfen dabei den medizinischen Einrichtungen in Deutschland, qualifiziertes Personal aus dem Ausland zu gewinnen und bürokratische Hürden zu meistern. Auch Rachelle Ann Espada, Olive Jean Alayon und Marie Kris Busangilan, die drei philippinischen Pflegekräfte, die nun ihren Dienst im Sana-Klinikum Biberach antreten, wurden mithilfe einer zertifizierten Agentur rekrutiert und bereits Monate vor der Einreise auf ihre Arbeit in Biberach intensiv vorbereitet. Hierzu gehörten Sprachkurse, Lektionen im kulturellen Umgang, Unterstützung bei den Formalien und die Organisation der Anreise. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Fachkräfte zukünftig unterstützen werden“, erklärt Personalleiter Martin Eberle. „Bei der Auswahl der Partner für dieses Projekt war es uns wichtig, wirklich nur mit seriösen Stellen zusammenzuarbeiten, auch die Suche nach Fachkräften auf den Philippinen war eine bewusste Entscheidung. Denn die Sana-Kliniken Landkreis Biberach haben sich dem Ehrenkodex unterworfen, Fachkräfte nur aus Ländern anzuwerben, die selbst keinen Fachkräftemangel haben.“

Die neuen philippinischen Pflegekräfte sind hochqualifiziert und verfügen über Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau B2 sowie einen Abschluss als „Bachelor of Science in Nursing“. Die hierfür nötige Ausbildung erstreckt sich über acht Fachsemester an der Hochschule, begleitet von praktischen Ausbildungsblöcken bei verschiedenen Kooperationspartnern. Am Ende des Studiums besitzen die Absolventen nicht nur den akademischen Grad des Bachelor, sondern auch eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger. Um die Sprachkenntnisse noch weiter zu vertiefen, werden die drei Fachkräfte bei den Sana Kliniken von einer eigens dafür angestellten Sprachlehrerin betreut. Momentan befinden sie sich noch in einer sechsmonatigen Anerkennungsphase, damit ihre in der Heimat abgeschlossene Ausbildung auch in Deutschland offiziell anerkannt wird. In dieser Zeit durchlaufen die Pflegekräfte verschiedene Abteilungen, wobei jeder einzelnen eine Patin zur Seite steht, die sie im Dienst begleitet und bei der Eingewöhnung unterstützt.

Bereits Wochen vor der Ankunft liefen in Biberach eine ganze Reihe an Vorbereitungen, um die neuen Pflegekräfte begrüßen zu können. Neben geeignetem Wohnraum musste unter anderem die Versorgung während der vorgeschriebenen Quarantänezeit organisiert werden, Behördengänge geplant, und Bankkonten eröffnet werden, um den Start in der neuen Heimat so reibungslos wie möglich zu gestalten. „Wir wollen, dass sich unsere neuen Kolleginnen bei uns in Biberach wohlfühlen und gut einleben“, erklärt Ursula Röder, Pflegedirektorin der Sana Kliniken Landkreis Biberach. „Diese Pflegekräfte haben ihre Heimat verlassen, um uns zu unterstützten. Das wissen wir sehr zu schätzen.“

Das Rekrutieren von Fachkräften aus dem Ausland ist für die Sana-Kliniken Landkreis Biberach nur ein Baustein, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So setzen die Sana-Kliniken nach wie vor auf die eigene Ausbildung von Pflegekräften. Gemeinsam mit der Matthias-Erzberger-Schule bieten die Sana-Kliniken jährlich bis zu 30 Plätze für die Ausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau an. Mit dem 2020 in Kraft getretenen Pflegeberufereformgesetz werden künftig die Ausbildungen in der Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und der Altenpflege in einer generalistischen Pflegeausbildung zusammengefasst. Die Pflegefachkräfte von morgen bekommen damit künftig umfassende Transferkompetenzen vermittelt, um Menschen aller Altersstufen und Lebenslagen adäquat versorgen zu können - ob auf der mit der Intensivstation oder zu Hause in den eigenen vier Wänden, ob ambulant oder stationär, ob Akut- oder Langzeitpflege. Der Pflegeberuf bietet dabei viele attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten, auch hier bieten die Sana-Kliniken Landkreis Biberach verschiedene Möglichkeiten zur Qualifizierung und Spezialisierung an, wie zum Beispiel die Fachweiterbildung in der eigenen Weiterbildungsstätte für Anästhesie- und Intensivmedizin.