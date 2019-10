Sana-Klinik baut pneumologische Sprechstunde aus

Die Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Allergologie im Biberacher Sana-Klinikum, die Patienten mit Lungen- und Atemwegserkrankungen versorgt, kann durch eine jüngst erhaltene Zulassung durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) ihr ambulantes Angebot ausbauen. So bietet Chefarzt Alwin Nuber ab sofort eine Sprechstunde in der Biberacher Zweigstelle der Sana MVZ Laupheim GmbH an. Das teilt Sana in einer Pressemeldung mit.

Seit nunmehr einem Jahr habe sich am Biberacher Sana-Klinikum der pneumologische Fachbereich unter Nubers Leitung etabliert, so Sana. Patienten mit akuten und chronischen Lungen- und Atemwegserkrankungen, Allergien, Schlafproblemen sowie infektiösen und bösartigen Erkrankungen der Lunge stehe damit wohnortnah ein umfassendes Spektrum an diagnostischen und therapeutischen pneumologischen Leistungen zur Verfügung. Im Rahmen einer Sprechstunde konnten sich ambulant bisher jedoch nur Privatpatienten sowie Patienten mit einer Überweisung vom Lungenfacharzt beziehungsweise Internisten mit Schwerpunkt Pneumologie zur invasiven Diagnostik vorstellen. Durch die neue Zulassung für Nuber können nun nun auch Kassenpatienten direkt oder über ihren Hausarzt einen ambulanten Termin zur vollumfänglichen pneumologischen Versorgung vereinbaren.

Diagnostiziert und behandelt werden infektiöse Lungenerkrankungen wie Lungenentzündung oder Tuberkulose, chronische Lungenerkrankungen wie Asthma bronchiale oder COPD sowie Tumorerkrankungen. Für die diagnostische Einschätzung und Zuordnung sowie zur weiterführenden allergologischen Diagnostik steht im Biberacher Klinikum ein Funktionslabor zur Verfügung. Leistungen wie Blutgasanalysen, Lungenfunktionstests oder allergologische Haut- und Provokationstests können so nun auch ambulant durchgeführt werden. Herzstück im Bereich der Diagnostik von Tumorerkrankungen ist die Bronchoskopieeinheit einschließlich eines endobronchialen Ultraschallgeräts (EBUS).

Neben der Erweiterung des Spektrums im ambulanten Bereich verzeichnet das Sana-Klinikum einen Ausbau der stationären Leistungen unter anderem für Patienten mit einer chronisch respiratorischen Insuffizienz (CRI). So stehen für Patienten, die eine Heimbeatmung benötigen, in Kooperation mit der Klinik für Anästhesiologie im Haus ab sofort entsprechende Betten für die Einleitung einer solchen Beatmungsform am Standort Biberach zur Verfügung.