In 89,6 Prozent aller Notarzteinsätze im Jahr 2017 war im Landkreis Biberach der Notarzt innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist von 15 Minuten am Einsatzort. Dies ist die offizielle Zahl des Innenministeriums. Damit bleibt der Kreis unter der geforderten Hilfsfrist von 95 Prozent. Die werden in vielen Gemeinden erreicht, aber es gibt auch eklatante Ausreißer: So war in der Gemeinde Eberhardzell der Notarzt in gerade mal 44,9 Prozent aller Fälle innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort.

Dies geht aus aktuellen Daten eines Kooperationsprojekts der „Schwäbischen Zeitung“ mit dem „Südwestrundfunk“ (SWR) hervor. Dafür wurden die Hilfsfristen für das Jahr 2017 bis auf die Ebene der einzelnen Gemeinden erhoben. Diese Daten wurden der SZ vom SWR zur Verfügung gestellt. Danach hat sich die Zahl in Eberhardzell nochmals deutlich verschlechtert. 2016 lag die Quote der Notarzteinsätze, die innerhalb einer Viertelstunde am Einsatzort waren, bei 54,8 Prozent.

Aber es gibt auch Gemeinden, in denen die Notärzte in fast 100 Prozent der Fälle innerhalb der Hilfsfrist vor Ort waren. Dies war etwa in Ingoldingen, Gutenzell-Hürbel, in Burgrieden, Laupheim und Riedlingen der Fall. Glatte 100 Prozent wurden in Bad Buchau und Seekirch erreicht.

Für 2018 sollten die Zahlen nicht schlechter aussehen. Denn in diesem Jahr gab es kaum Lücken im Notarztdienstkalender, wie die Sana-Kliniken Landkreis Biberach auf Anfrage mitteilt. Gab es in der ersten Hälfte vor allem im Bereich Riedlingen da und dort Lücken im Dienstplan, scheint sich das im Jahreslauf gebessert zu haben. „Im Jahr 2018 gab es im gesamten Landkreis Biberach mit insgesamt sechs Standorten acht unbesetzte Notarztschichten“, so die Sana, die für die Einteilung der Notärzte verantwortlich ist. Das wären 96 von 52 560 Stunden (0,2 Prozent). Insgesamt liegt die Abmeldequote in 2018 bei durchschnittlich sechs Minuten pro Tag und Standort und sei damit so gering wie niemals zuvor in der Geschichte des Notarztdiensts im Kreis.

Dass dennoch nur in 89,6 Prozent aller Notarzteinsätze die Hilfsfrist eingehalten wurde, hängt wohl in erster Linie mit parallelen Ereignissen zu tun: Wenn ein Notarzt an einem Standort bereits im Einsatz gebunden ist, muss der nächste freie Notarzt eines anderen Standorts anrücken – mit entsprechender zeitlicher Verzögerung. Beitragen kann dazu auch die Tatsache, dass manche Notärzte von zu Hause aus ihren Bereitschaftsdienst ableisten und vom Notarzteinsatzfahrzeug zu hause abgeholt werden. Dies kann – je nach Entfernung von der Klinik – fünf bis zehn Minuten längere Ankunftszeit bedeuten.

Für 2019 ist die Sana optimistisch, was die Notarztdienste angeht. „Es ist aktuell davon auszugehen, dass die notärztliche Versorgung im Landkreis Biberach weitestgehend sichergestellt werden kann“, so die Sana. Im Notarzt-Dienstplanungsprogramm sind derzeit rund 90 Notärzte angemeldet, das seien rund zehn mehr als noch vor einigen Monaten. Dazu hätten die verschiedenen Maßnahmen in 2018 Früchte getragen. Dies sind etwa die Ausschreibung im Ärzteblatt, die Anpassung des Vergütungsmodells, Förderung der Notarztausbildung am Klinikum, Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle oder die Einführung einer standortübergreifenden onlinebasierten Notarztdienstplanung.