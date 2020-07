Saisonstart im Bezirk Riß ist für Anfang September geplant

Durch den Aufstieg der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen und des SV Sulmetingen II in die Kreisliga A II wird eine Mannschaft von A II in die Kreisliga A I wechseln – und dies ist der FC Wacker Biberach. „Das ist notwendig, um in beiden Kreisliga-A-Staffeln für die Saison 2020/21 wieder die Sollzahl von 14 Teams zu haben. Der FC Wacker Biberach muss künftig wieder in der Kreisliga A I spielen, weil er auch geografisch die Zuordnung zu dieser Staffel hat“, erläutert Bezirksspielleiter Hubert Übelhör. (feg)