Saisonstart der TG Biberach Skiabteilung

Der Schnalstaler Gletscher war das neue und alte Ziel des Rennteams der Skiabteilung zum ersten Saisonvorbereitungskurs. Exzellente Trainingsbedingungen und hervorragendes Wetter machten den fünftägigen Kurs zu einem ersten Saisonhöhepunkt. Zwei Tage mit reiner Technikschulung, gefolgt von drei Trainingstagen in den Slalomstangen waren ein intensiver und anstrengender Einstieg im Schnee. Jeweils auf leistungsangepassten Kursen wurden zusammen mit italienischen Kinderteams sowie bei den älteren Schülern und Jugendlichen in Kooperation mit der japanischen und der deutschen Paralympic-Nationalmannschaft viele Trainingsfahrten absolviert. Die Möglichkeit, die zur gleichen Zeit trainierenden Weltklasse-Athleten wie Marco Odermatt, Mathieu Faivre, Zan Kranjec, Gino Caviezel, Sofia Goggia und Marta Bassino beim Training live zu verfolgen, war für die Nachwuchsrennläufer*innen der TG wertvoller Anschauungsunterricht.

Auch die Ski- und Snowboardschule der Abteilung ist mit dem „Training für Trainer“ gut in den Winter gestartet. Nach der Vorbereitung der für die vereinsinterne Ausbildung zuständigen Lehrkräfte im Pitztal fand zwei Wochen später die interne Einweisung aller Ski- und Snowboard-Lehrkräfte im Stubaital statt.

Mit neuem Konzept war auch die am 26. November durchgeführte Skibörse in der WG/PG-Mensa ein voller Erfolg. Neben der Auslaufware einzelner Skihändler konnten in diesem Jahr Privatverkäufer ihre Winterartikel erstmals zu günstigen Standkosten selbst anbieten und direkt mit den Käufern verhandeln. Durch einen Kuchen- und Getränkeverkauf der Donaufahrtsklassen ergab sich viel Möglichkeit für Informationen und einen entspannten Austausch rund um die neue Wintersaison. Insgesamt war es ein erfolgreicher Auftakt nach der Corona-Pause.

Auch die Anmeldung für die Saison 22/23 und alle Maßnahmen startete zeitgleich mit der Skibörse und ist seit dem 28. November online über www.tgski.de möglich.

Mit Jugendausfahrten und -freizeiten, Ferienkurs, Ski- und Board-Kurs für alle, Familienfreizeit, Ladies Day sowie der Mehrtagesausfahrt nach Südtirol steht für alle Alters- und Könnensstufen ein vielfältiges und familienfreundliches Programm zur Verfügung. Zum ersten Mal ist auch eine Après Ski-Ausfahrt mit dabei. Bei allen Kursmaßnahmen ist weiterhin die Teilnahme für Snowboarder garantiert.